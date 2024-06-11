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Sen Hangi Ünlü Şarkıcının Klibinde Oynamalısın?

Sen Hangi Ünlü Şarkıcının Klibinde Oynamalısın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
11.06.2024 - 15:01

Sen hangi ünlü şarkıcının klibinde oynamalısın?

Haydi teste!

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1. Söyle bakalım küçükken ne olmak istiyordun?

1. Söyle bakalım küçükken ne olmak istiyordun?

2. Senin sesin güzel mi?

3. Dans konusunda ne kadar iyisin?

4. Peki ünlü olmak istiyor musun?

5. Herhangi bir enstrüman çalıyor musun?

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6. Klipte en fazla ne yapabilirsin?

7. Sen daha önce hiç kamera karşısına geçtin mi?

7. Sen daha önce hiç kamera karşısına geçtin mi?

8. Son olarak hayranı olduğun şarkıcıdan klipte oynama teklifi gelse hemen kabul eder misin?

Tarkan

Hadise

Edis

Hande Yener

Emircan İğrek

Alizade

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