Sen Hangi Ünlü Şarkıcının Klibinde Oynamalısın?
Sen Hangi Ünlü Şarkıcının Klibinde Oynamalısın?
Sen hangi ünlü şarkıcının klibinde oynamalısın?
Haydi teste!
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1. Söyle bakalım küçükken ne olmak istiyordun?
2. Senin sesin güzel mi?
3. Dans konusunda ne kadar iyisin?
4. Peki ünlü olmak istiyor musun?
5. Herhangi bir enstrüman çalıyor musun?
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6. Klipte en fazla ne yapabilirsin?
7. Sen daha önce hiç kamera karşısına geçtin mi?
8. Son olarak hayranı olduğun şarkıcıdan klipte oynama teklifi gelse hemen kabul eder misin?
Tarkan
Hadise
Edis
Hande Yener
Emircan İğrek
Alizade
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Edis.