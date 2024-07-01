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Doğum Haritana Göre Gelecekteki Eşinin Fiziksel Özelliklerini Söylüyoruz!

Doğum Haritana Göre Gelecekteki Eşinin Fiziksel Özelliklerini Söylüyoruz!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
01.07.2024 - 17:01

Doğum haritana göre gelecekteki eşinin fiziksel özelliklerini söylüyoruz!

Eğer hazırsan;

Başlayalım!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Doğduğun günü öğrenebilir miyiz?

4. Doğduğun ayı da seçer misin?

5. Doğum yılını da öğrenelim.

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6. Son olarak doğduğun şehrin ilk harfini de seçer misin?

Göz:Kahve/Saç:Siyah/Boy:1.90

Göz:Kahve/Saç:Siyah/Boy:1.90

Göz:Mavi/Saç:Koyu renk/Boy:1.79

Göz:Mavi/Saç:Koyu renk/Boy:1.79

Göz:Mavi/Saç:Sarı/Boy:1.86

Göz:Mavi/Saç:Sarı/Boy:1.86

Göz:Koyu renk/Saç:Kumral/Boy:1.78

Göz:Koyu renk/Saç:Kumral/Boy:1.78

Göz:Yeşil/Saç:Kumral/Boy:1.84

Göz:Yeşil/Saç:Kumral/Boy:1.84

Göz:Yeşil/Saç:Koyu renk/Boy:1.87

Göz:Yeşil/Saç:Koyu renk/Boy:1.87

Göz:Koyu renk/Saç:Koyu renk/Boy:1.65

Göz:Koyu renk/Saç:Koyu renk/Boy:1.65

Göz:Mavi/Saç:Koyu renk/Boy:1.70

Göz:Mavi/Saç:Koyu renk/Boy:1.70

Göz:Mavi/Saç:Sarı/Boy:1.63

Göz:Mavi/Saç:Sarı/Boy:1.63

Göz:Koyu renk/Saç:Sarı/Boy:1.71

Göz:Koyu renk/Saç:Sarı/Boy:1.71

Göz:Yeşil/Saç:Sarı/Boy:1.62

Göz:Yeşil/Saç:Sarı/Boy:1.62

Göz:Yeşil/Saç:Koyu renk/Boy:1.65

Göz:Yeşil/Saç:Koyu renk/Boy:1.65

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