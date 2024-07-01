Doğum Haritana Göre Gelecekteki Eşinin Fiziksel Özelliklerini Söylüyoruz!
Doğum Haritana Göre Gelecekteki Eşinin Fiziksel Özelliklerini Söylüyoruz!
Doğum haritana göre gelecekteki eşinin fiziksel özelliklerini söylüyoruz!
Eğer hazırsan;
Başlayalım!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Doğduğun günü öğrenebilir miyiz?
4. Doğduğun ayı da seçer misin?
5. Doğum yılını da öğrenelim.
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6. Son olarak doğduğun şehrin ilk harfini de seçer misin?
Göz:Kahve/Saç:Siyah/Boy:1.90
Göz:Mavi/Saç:Koyu renk/Boy:1.79
Göz:Mavi/Saç:Sarı/Boy:1.86
Göz:Koyu renk/Saç:Kumral/Boy:1.78
Göz:Yeşil/Saç:Kumral/Boy:1.84
Göz:Yeşil/Saç:Koyu renk/Boy:1.87
Göz:Koyu renk/Saç:Koyu renk/Boy:1.65
Göz:Mavi/Saç:Koyu renk/Boy:1.70
Göz:Mavi/Saç:Sarı/Boy:1.63
Göz:Koyu renk/Saç:Sarı/Boy:1.71
Göz:Yeşil/Saç:Sarı/Boy:1.62
Göz:Yeşil/Saç:Koyu renk/Boy:1.65
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