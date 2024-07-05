Eski Sevgilinle Barışmadan Bu Testi Bitirebilecek misin?
Eski Sevgilinle Barışmadan Bu Testi Bitirebilecek misin?
Bu testi eski sevgilinle barışmadan bitirebilecek misin?
Haydi testeee!
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Eski sevgilinle aynı mekanda olduğunu fark ettin ne yaparsın?
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Bu karşılaşmadan sonra eski sevgilin sana gece mesaj attı ne yaparsın?
Öğrendin ki eski sevgilinin aslında sevgilisi varmış ama pek mutlu değil, ne düşünüyorsun?
Eski sevgilin senin arkadaşlarına senin hakkında sorular soruyormuş, sence ne sorabilir?
Eski sevgilin artık dayanamadı ve seni aradı ve ne dedi?
Eski sevgilinle yemeğe çıktın ve öğrendin ki aslında eski sevgilinin hala sevgilisi var, ne yaparsın?
Eski sevgilinin hâlâ fotoğraflarını sakladığını öğrendin ne yaparsın?
Eski sevgilin ikiniz için özel bir şarkıyı story attı, ne yaparsın?
Üzgünüz! 😕Sen bu testi bitiremedin. Çünkü senin aklın eski sevgilinde!
Tebriklerrr! 🥳Sen bu testi eski sevgilinle barışmadan bitirdin!
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