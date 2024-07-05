Görüş Bildir
Haberler
Test
İlişki Testleri
Eski Sevgilinle Barışmadan Bu Testi Bitirebilecek misin?

Eski Sevgilinle Barışmadan Bu Testi Bitirebilecek misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
05.07.2024 - 15:01

Bu testi eski sevgilinle barışmadan bitirebilecek misin?

Haydi testeee!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Eski sevgilinle aynı mekanda olduğunu fark ettin ne yaparsın?

Bu karşılaşmadan sonra eski sevgilin sana gece mesaj attı ne yaparsın?

Öğrendin ki eski sevgilinin aslında sevgilisi varmış ama pek mutlu değil, ne düşünüyorsun?

Eski sevgilin senin arkadaşlarına senin hakkında sorular soruyormuş, sence ne sorabilir?

Eski sevgilin artık dayanamadı ve seni aradı ve ne dedi?

Eski sevgilinle yemeğe çıktın ve öğrendin ki aslında eski sevgilinin hala sevgilisi var, ne yaparsın?

Eski sevgilinin hâlâ fotoğraflarını sakladığını öğrendin ne yaparsın?

Eski sevgilin ikiniz için özel bir şarkıyı story attı, ne yaparsın?

Üzgünüz! 😕Sen bu testi bitiremedin. Çünkü senin aklın eski sevgilinde!

Sen bu testi bitiremedin. Çünkü aklın da kalbin de hala eski sevgilinde!

Tebriklerrr! 🥳Sen bu testi eski sevgilinle barışmadan bitirdin!

Evettt, sen bu testi bitirdin. Senin için geçmiş geçmişte kalmış. Eskide kalan hiçbir şeyle ilgilenmiyor ve kendi yoluna bakıyorsun!

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın