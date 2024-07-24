Üniversitede Aşkı Bulabilecek misin?
Üniversitede Aşkı Bulabilecek misin?
Üniversitede aşkı bulabilecek misin?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım üniversitede nerede kalacaksın ya da kalıyorsun?
4. Seçtiğin ya da seçeceğin bölüm zor mu?
5. Üniversite diyince aklında hangi görsel canlanıyor?
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6. Peki üniversitede en önemli şey ne?
7. Erasmus kesin yapar mısın?
8. Son olarak bir çift seç bakalım!
Üniversitede aşkı bulacaksın!
Üniversitede aşkı bulamayacaksın!
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