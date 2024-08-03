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Bu 15 Soruluk Kolay Genel Kültür Testinde Herkes Full Çekebilecek!

Bu 15 Soruluk Kolay Genel Kültür Testinde Herkes Full Çekebilecek!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
03.08.2024 - 16:01

Bu 15 soruluk kolay genel kültür testinde full çekebilecek misin?

Haydi testeee!

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1. Hangisi Türkiye'nin katıldığı paktlardan değildir?

1. Hangisi Türkiye'nin katıldığı paktlardan değildir?

2. Ayı ailesinin en küçük üyesi hangisidir?

2. Ayı ailesinin en küçük üyesi hangisidir?

3. Film müziklerine ne ad verilir?

3. Film müziklerine ne ad verilir?

4. Küçükayı Takımyıldızı'nın en ucunda bulunan, kuzeyi belirleyen yıldız hangisidir?

4. Küçükayı Takımyıldızı'nın en ucunda bulunan, kuzeyi belirleyen yıldız hangisidir?

5. Özellikle veremli hastaların iyileştirilmesi için kurulmuş sağlık kuruluşunun adı nedir?

5. Özellikle veremli hastaların iyileştirilmesi için kurulmuş sağlık kuruluşunun adı nedir?
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6. E=m.c2 formüllündeki "m" neyi simgeler?

6. E=m.c2 formüllündeki "m" neyi simgeler?

7. Ay tutulması, Ay'ın hangi evresinde gerçekleşir?

7. Ay tutulması, Ay'ın hangi evresinde gerçekleşir?

8. Kaplıcaları çok olan bir bölgede hangi doğa olayı olabilir?

8. Kaplıcaları çok olan bir bölgede hangi doğa olayı olabilir?

9. Mısır'ın başkenti neresidir?

9. Mısır'ın başkenti neresidir?

10. Osmanlı Devleti'nin Avrupa ve Balkanlardaki topraklarına ne ad verilir?

10. Osmanlı Devleti'nin Avrupa ve Balkanlardaki topraklarına ne ad verilir?
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11. İkinci Dünya Savaşı esnasında atom bombası atılan ülke hangisidir?

11. İkinci Dünya Savaşı esnasında atom bombası atılan ülke hangisidir?

12. "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler." cümlesi hangi ülkenin kraliçesi tarafından kurulmuştur?

12. "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler." cümlesi hangi ülkenin kraliçesi tarafından kurulmuştur?

13. Hangisi Türk edebiyatında şiirde kullanılan üç ölçü türünden biri değildir?

13. Hangisi Türk edebiyatında şiirde kullanılan üç ölçü türünden biri değildir?

14. İlk köy romanı denemesi olan "Karabibik"in yazarı kimdir?

14. İlk köy romanı denemesi olan "Karabibik"in yazarı kimdir?

15. Hangisi 30 gün çeken aylardan biridir?

15. Hangisi 30 gün çeken aylardan biridir?

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