Tavuk Pilav Spora Gidenlerin Vazgeçilmezi! Peki Ama Neden?

Çevremizdeki spor yapan, vücut geliştiren arkadaşlarımız sürekli tavuk pilav yediğinden bahsediyor. İşyerinde ya da sosyal ortamlarda “Yine tavuk pilav yedin mi?” sorusu neredeyse geleneksel hale gelmiş durumda. Bir yanda bu öğünü sürekli tüketenler diğer yanda ise 'Bu kadar basit bir yemek, neden bu kadar popüler?' diye düşünenler. Hadi gelin tavuk pilavın sporcular için neden bu kadar önemli olduğunu daha yakından inceleyelim.

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