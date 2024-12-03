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Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.12.2024 - 09:10

Spor ve diyete başlamak için bazen karar vermek yeterli olmayabiliyor. Ruhsal anlamda da hazır olmak istiyor. İşte tam da bu noktada size yardımcı olacak fotoğraflarla karşınızdayız. Spor ve diyette istediği vücuda kavuşmuş olan bu 15 kişiyi gördüğünüzde bugün spora ve diyete başlamanız muhtemel. Hazırsanız başlıyoruz! 

Önemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.

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1. ''16 ay''

1. ''16 ay''

2. ''(7 ay) Dün kızımla olan ve kilo kaybımı gerçekten vurgulayan bir resmi istemeden yeniden oluşturdum''

2. ''(7 ay) Dün kızımla olan ve kilo kaybımı gerçekten vurgulayan bir resmi istemeden yeniden oluşturdum''

3. ''(3 yıl kendimle gurur duyuyorum)''

3. ''(3 yıl kendimle gurur duyuyorum)''

4. ''(5 yıl) Deri ve kemik olmaktan bıkmıştım''

4. ''(5 yıl) Deri ve kemik olmaktan bıkmıştım''

5. ''(3 yaş) düzenli olarak ağırlık kaldırıyor ve sağlıklı besleniyor.''

5. ''(3 yaş) düzenli olarak ağırlık kaldırıyor ve sağlıklı besleniyor.''
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6. ''(4 ay) Hala biraz daha yağ kaybetmek ve kas kazanmak için çalışıyorum!''

6. ''(4 ay) Hala biraz daha yağ kaybetmek ve kas kazanmak için çalışıyorum!''

7. ''18 ay. Daha iyi zihinsel/fiziksel sağlık. Fonksiyonel zindelik. Trail koşusu.''

7. ''18 ay. Daha iyi zihinsel/fiziksel sağlık. Fonksiyonel zindelik. Trail koşusu.''

8. ''(4,5 ay)''

8. ''(4,5 ay)''

9. ''5 ay''

9. ''5 ay''

10. ''13 ay''

10. ''13 ay''
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11. ''(7 ay) Sonunda zamanının geldiğine karar verdim''

11. ''(7 ay) Sonunda zamanının geldiğine karar verdim''

12. ''26 ay | Yavaş ve istikrarlı bir ilerleme kaydediyorum ama sonunda kilo hedefime ulaşıyorum''

12. ''26 ay | Yavaş ve istikrarlı bir ilerleme kaydediyorum ama sonunda kilo hedefime ulaşıyorum''

13. ''(3 Ay) (daha gidecek çok yolum var)''

13. ''(3 Ay) (daha gidecek çok yolum var)''

14. ''5.5 ay''

14. ''5.5 ay''

15. ''(9 yıl) Sadece yaklaşık 3 yıldır spor salonuna gidiyorum, öncesinde sadece daha fazla yemek yiyordum''

15. ''(9 yıl) Sadece yaklaşık 3 yıldır spor salonuna gidiyorum, öncesinde sadece daha fazla yemek yiyordum''

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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