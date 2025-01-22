Hayır Havalandırma İçin Değil: Uçakların Kuyruklarında Yer Alan Bu Küçük Delik Ne İşe Yarıyor?

Havaalanında uçakları izlerken detaylara dikkat ettiniz mi? Kuyruk kısmında yer alan küçük bir delik, dikkat çeken unsurlardan biri. Görünüşte basit bir detay gibi durabilir. Ancak bu delik düşündüğünüzden çok daha önemli bir amaca hizmet ediyor. Peki, bu küçük delik neden orada?