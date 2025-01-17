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Eğer Beynimizin Tamamını Kullanabilseydik Süper Güçlerimiz Olur muydu?

Eğer Beynimizin Tamamını Kullanabilseydik Süper Güçlerimiz Olur muydu?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.01.2025 - 14:10

Beynimizin yalnızca %10’unu kullandığımızı mutlaka duymuşsunuzdur. Peki, bu doğru mu? Ya beynimizin tamamını kullanabilseydik, süper güçlerimiz olur muydu? Bu soruların kökeni, bilim dünyasında oldukça eski bir efsaneye dayanıyor. Şimdi popüler yanılgının ardındaki gerçeği birlikte öğrenelim.

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Mila Halgren, MIT’de beyin ve bilişsel bilimler üzerine çalışan bir doktora öğrencisi. Halgren’e göre, aslında beynimizin tamamını her gün kullanıyoruz ve büyük miktarda enerji gerektiriyor.

Mila Halgren, MIT’de beyin ve bilişsel bilimler üzerine çalışan bir doktora öğrencisi. Halgren’e göre, aslında beynimizin tamamını her gün kullanıyoruz ve büyük miktarda enerji gerektiriyor.

Beynimiz, vücut ağırlığımızın yalnızca %2’sini oluşturmasına rağmen günlük kalori tüketimimizin %20’sini tek başına harcıyor.

Beynimiz, vücut ağırlığımızın yalnızca %2’sini oluşturmasına rağmen günlük kalori tüketimimizin %20’sini tek başına harcıyor.

Bilgisayar başında çalışmaktan yoga yapmaya kadar, hangi aktiviteyi gerçekleştirirsek gerçekleştirelim beynimizin tamamı aktif kalmaya devam ediyor. Hatta uyurken bile beynimiz yoğun bir şekilde çalışıyor!

Bilgisayar başında çalışmaktan yoga yapmaya kadar, hangi aktiviteyi gerçekleştirirsek gerçekleştirelim beynimizin tamamı aktif kalmaya devam ediyor. Hatta uyurken bile beynimiz yoğun bir şekilde çalışıyor!

Bu efsanenin kökeni, 1907 yılında Amerikalı psikoloji öncüsü William James’in “The Energies of Men” adlı kitabına dayanıyor. James, “Zihinsel ve fiziksel kaynaklarımızın yalnızca küçük bir kısmını kullanıyoruz” diyerek bu yaygın yanılgının temelini atmış olabilir.

Bu efsanenin kökeni, 1907 yılında Amerikalı psikoloji öncüsü William James’in “The Energies of Men” adlı kitabına dayanıyor. James, “Zihinsel ve fiziksel kaynaklarımızın yalnızca küçük bir kısmını kullanıyoruz” diyerek bu yaygın yanılgının temelini atmış olabilir.

Albert Einstein’ın dehasını beyninin %10’undan fazlasını kullanmasına borçlu olduğu söylentisi de bu efsaneyi körüklemiş durumda. Ancak bunun doğruluğu kanıtlanmamış bir şehir efsanesi olmaktan öteye gidemediğini söyleyebiliriz.

Albert Einstein’ın dehasını beyninin %10’undan fazlasını kullanmasına borçlu olduğu söylentisi de bu efsaneyi körüklemiş durumda. Ancak bunun doğruluğu kanıtlanmamış bir şehir efsanesi olmaktan öteye gidemediğini söyleyebiliriz.
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Beynimizin tamamını kullandığımız doğru olsa da insan zihninin her sorunu çözebileceği fikri hala tartışmalı.

Beynimizin tamamını kullandığımız doğru olsa da insan zihninin her sorunu çözebileceği fikri hala tartışmalı.

Bununla birlikte bilişsel kapasitemizi artırmanın yolları mevcut. Halgren; düzenli uyku, egzersiz, dengeli beslenme ve düşük stres seviyelerinin beynimizi daha verimli hale getirebileceğini belirtiyor.

Bununla birlikte bilişsel kapasitemizi artırmanın yolları mevcut. Halgren; düzenli uyku, egzersiz, dengeli beslenme ve düşük stres seviyelerinin beynimizi daha verimli hale getirebileceğini belirtiyor.

Süper güçlere sahip olma fikri heyecan verici olsa da bu tamamen bilim-kurgu. Ancak beynimizin işleyişini anlamak, hem bilimsel gelişmeleri hem de zihinsel sınırlarımızı daha iyi kavramamıza yardımcı oluyor.

Süper güçlere sahip olma fikri heyecan verici olsa da bu tamamen bilim-kurgu. Ancak beynimizin işleyişini anlamak, hem bilimsel gelişmeleri hem de zihinsel sınırlarımızı daha iyi kavramamıza yardımcı oluyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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