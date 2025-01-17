Eğer Beynimizin Tamamını Kullanabilseydik Süper Güçlerimiz Olur muydu?

Beynimizin yalnızca %10’unu kullandığımızı mutlaka duymuşsunuzdur. Peki, bu doğru mu? Ya beynimizin tamamını kullanabilseydik, süper güçlerimiz olur muydu? Bu soruların kökeni, bilim dünyasında oldukça eski bir efsaneye dayanıyor. Şimdi popüler yanılgının ardındaki gerçeği birlikte öğrenelim.