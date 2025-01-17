Göbek Deliğinde Neden Temizlense Bile İllaki Pamuk Birikir?

Göbek deliğinizde bazen bir miktar pamuk biriktiğini fark ediyor musunuz? Bu olay aslında sandığınızdan daha yaygın. Bazılarımızın göbeğinde hiçbir şey birikmezken, bazılarında neredeyse her gün yaşanıyor! Peki ama neden sadece bazı kişilerde oluyor? İşte, bilim insanlarının bu ilginç duruma getirdiği açıklamalar...