Hiçbir Ülkenin Antarktika'nın Üzerinde Hak İddia Edememesinin Sebebi Ne?

Antarktika, dünya üzerindeki en soğuk, en rüzgarlı ve en ıssız yerlerinden biri. Ancak bu zor koşullara rağmen, bilimsel araştırmalar ve uluslararası iş birliği için vazgeçilmez bir alan. Peki neden hiçbir ülke burada hak iddia edemiyor? Gelin işin aslı neymiş beraber bakalım!