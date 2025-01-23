Tahmin Etmek Pek de Zor Değil: Brüksel Lahanasının İsmi Nereden Geliyor?
Tahmin Etmek Pek de Zor Değil: Brüksel Lahanasının İsmi Nereden Geliyor?
Bazı meyve ve sebzelerin isimleri oldukça dikkat çekiyor. Bunlardan biri olan Brüksel lahanasının adını nereden aldığı merak ediliyor. Sahi ya, Brüksel lahanası ismi nereden geliyor? Eğer siz de bu sorunun cevabını merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Dilerseniz, daha fazla uzatmadan detaylara geçelim!
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Lahananın minyatür haline benzeyen Brüksel lahanası, sadece görüntüsüyle değil aynı zamanda adıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
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Adında Brüksel geçmesinin altında yatan sebebin ne olduğu merak ediliyor. Geçmişi 16. yüzyıla kadar uzanan Brüksel lahanası, Belçika'nın özellikle Brüksel ve civar bölgelerinde yetiştiriliyordu.
Çiftçiler bu sevimli lahanaya fazlasıyla rağbet gösteriyordu. Brüksel lahanası, zamanla Avrupa'nın diğer bölgelerine de yayılmaya başladı.
Sanayi Devrimi ile beraber tarım teknikleri gelişmeye başlayınca bu durum Brüksel lahanasına yaradı. Bir süre sonra Avrupa'nın en çok tercih ettiği sebzeler arasında yerini aldı.
18. yüzyıla gelindiğinde İngiltere ve Fransa'da oldukça popüler hale gelen Brüksel lahanası, adını da ilk kez yetiştirildiği şehir olan Brüksel'den alıyor.
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Ayrıca bazı rivayetlere göre, adında Brüksel geçmesinin tek sebebi Brüksel'de yetişmiş olması değilmiş. Lahananın minik versiyonu olarak bilinen Brüksel lahanasının, Avrupa başkentlerinin minik versiyonu olarak görülen Brüksel'den dolayı bu ismi aldığı söyleniyor. Ancak bunun sadece bir söylenti olduğunu tekrardan belirtelim.
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