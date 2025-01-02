Tam da Mevsimi: Washington Portakalına Verdiğimiz İsmin Aslında Yanlış Olduğunu Biliyor musunuz?
Tam da Mevsimi: Washington Portakalına Verdiğimiz İsmin Aslında Yanlış Olduğunu Biliyor musunuz?
Tam da mevsimi gelmişken şöyle sulu sulu bir portakal alır mıydınız? Eğer bu sıralar market veya pazar alışverişi yaptıysanız etiketlerde 'Washington Portakalı' yazısını görmüşsünüzdür. Peki hiç merak ettiniz mi neden Washington portakalı? Neden Finike dururken taa Amerika topraklarından gelen bir portakal var pazarlarda?
Gelin, Washington Portakalının hikayesinde kıse bir yolculuğa çıkalım.
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Pazarlarda şu sıralar en çok "portakal, portakal, portakal" sesleri duyduğunuza eminiz.
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Peki birçoğumuzun bayıla bayıla yediği portakalın tarihini biliyor muyuz?
İpek Yolu'nun Anadolu'dan geçtiği zamanlarda, Hindistan'dan gelen ürünler bu ülkelerde oldukça popüler oluyordu.
Gelelim Washington Portakalına...
Sizin anlayacağınız Brezilya'dan giden portakallar Washington'da tutmadı ama bu isimle anılmaya devam etti.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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