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Tam da Mevsimi: Washington Portakalına Verdiğimiz İsmin Aslında Yanlış Olduğunu Biliyor musunuz?

Tam da Mevsimi: Washington Portakalına Verdiğimiz İsmin Aslında Yanlış Olduğunu Biliyor musunuz?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
02.01.2025 - 16:44

Tam da mevsimi gelmişken şöyle sulu sulu bir portakal alır mıydınız? Eğer bu sıralar market veya pazar alışverişi yaptıysanız etiketlerde 'Washington Portakalı' yazısını görmüşsünüzdür. Peki hiç merak ettiniz mi neden Washington portakalı? Neden Finike dururken taa Amerika topraklarından gelen bir portakal var pazarlarda?

Gelin, Washington Portakalının hikayesinde kıse bir yolculuğa çıkalım.

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Pazarlarda şu sıralar en çok "portakal, portakal, portakal" sesleri duyduğunuza eminiz.

Pazarlarda şu sıralar en çok "portakal, portakal, portakal" sesleri duyduğunuza eminiz.

Şöyle sulu sulu, tupturuncu, lezzetli bir portakalı kim sevmez ki? Lezzetinin yanında oldukça şifalı da olan portakalın tam zamanı! Gribe, soğuk algınlığına, nezleye birebir ablacım.

Tabii cilde olan faydaları da saymakla bitmez.

Peki birçoğumuzun bayıla bayıla yediği portakalın tarihini biliyor muyuz?

Peki birçoğumuzun bayıla bayıla yediği portakalın tarihini biliyor muyuz?

Biz Türkler ülkemize Portekiz'den gelen portakala direkt olarak ülkesinin ismini vermişiz. Yani Portugal. Zaman içinde kullana kullana da portakal demeye başlamışız.

İtalyanca kökenli Portagollo kelimesinin kökeni ise Latince 'portus Cale' kelimesinden geliyor. Yani, 'İber yarımadasının Atlantik kıyısında bir liman, Oporto.'

Peki ya Portekiz'e portakal nereden geldi?

İpek Yolu'nun Anadolu'dan geçtiği zamanlarda, Hindistan'dan gelen ürünler bu ülkelerde oldukça popüler oluyordu.

İpek Yolu'nun Anadolu'dan geçtiği zamanlarda, Hindistan'dan gelen ürünler bu ülkelerde oldukça popüler oluyordu.

Ümit Burnu'nun keşfinden sonra ticaret yolları direkt olarak Avrupa'ya bağlandı. 

Avrupa ülkelerinde halihazırda sevilen bir meyve olan portakalın üretimi de Portekiz civarına yayıldı. Portekiz, portakal üretiminde birinci sıraya yerleşti.

Gelelim Washington Portakalına...

Gelelim Washington Portakalına...

1870 yılında Brezilya'dan bir düzine portakal fidanı Beyaz Saray'a gönderildi. Washington yetkilileri bu fidanları seralara ektirdi.Fakat buradaki iklim, portakalların yetişmesi için uygun değildi.

Portakallar, iklim olarak daha uygun olan California ile Florida'ya gönderildi. Bu eyalatlerde artık portakal üretimi başladı. 

Tabii Amerika'dan gelince, adı da Washington Portakalı olarak kaldı.

1950'lerde NATO üyeliğimizle beraber ABD portakalları da ülkemize girmeye başladı.

Sizin anlayacağınız Brezilya'dan giden portakallar Washington'da tutmadı ama bu isimle anılmaya devam etti.

Sizin anlayacağınız Brezilya'dan giden portakallar Washington'da tutmadı ama bu isimle anılmaya devam etti.

Aslında bu portakala anavatanı olan Brezilya portakalı diyebilirdik.

Ya da sonrasında yetişen bölge olan California portakalı.

Nedense Washington Portakalı demeyi tercih etmişiz!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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