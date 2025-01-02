Tam da Mevsimi: Washington Portakalına Verdiğimiz İsmin Aslında Yanlış Olduğunu Biliyor musunuz?

Tam da mevsimi gelmişken şöyle sulu sulu bir portakal alır mıydınız? Eğer bu sıralar market veya pazar alışverişi yaptıysanız etiketlerde 'Washington Portakalı' yazısını görmüşsünüzdür. Peki hiç merak ettiniz mi neden Washington portakalı? Neden Finike dururken taa Amerika topraklarından gelen bir portakal var pazarlarda?

Gelin, Washington Portakalının hikayesinde kıse bir yolculuğa çıkalım.