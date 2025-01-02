Tarihin En Uzun Süren Kayıp Vakası: 52 Yıl Sonra Bulunan Sheila Fox'un Hikayesi Ne?

Fox'un arkadaşları, onu bir adamın bisikletine binerken gördüklerini aktarmıştı. Kayıp kızın bulunması için çıkan haberlerde “Kızın açık renk saçları pembe bir kurdeleyle bağlanmıştı ve mavi çiçekli bir frak, yeşil bir ceket, kahverengi çoraplar ve siyah ayakkabılar giyiyordu.” ifadelerine yer verilmişti.

Fox'un yanında görülen adam ise 25 ila 30'lu yaşlarında, “uzun yüzlü, keskin hatlı, temiz traşlı, koyu renk saçlı, sivri çeneli, koyu siyah takım elbise giymiş' sözleriyle tanıtılmıştı.

Yıllar geçse de Fox'tan herhangi bir iz bulunamamıştı. Genç kızın ailesi ise kızlarının yaşadığına dair olan ümitlerini her daim diri tutmuştu!