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Tarihin En Uzun Süren Kayıp Vakası: 52 Yıl Sonra Bulunan Sheila Fox'un Hikayesi Ne?

Tarihin En Uzun Süren Kayıp Vakası: 52 Yıl Sonra Bulunan Sheila Fox'un Hikayesi Ne?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
02.01.2025 - 14:02

İngiltere'nin, hatta dünyanın en uzun kayıp vakası tam 52 yılda çözüldü. 1972 yılında 16 yaşındayken kaybolan Sheila Fox, 68 yaşında sağ olarak bulundu. İngiltere polisi, yeni bir fotoğraf yayınlayarak yıllardır kayıp olan kadının izine rastladı. Sheila Fox'un İngiltere'nin tamamen farklı bir bölgesinde yaşadığı ortaya çıktı.

Peki bu hikayenin arkaplanında neler yaşandı?

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16 yaşındaki genç kız Sheila Fox, 1972 yılında İngiltere'nin Coventry bölgesinde kayıplara karışmıştı.

16 yaşındaki genç kız Sheila Fox, 1972 yılında İngiltere'nin Coventry bölgesinde kayıplara karışmıştı.

O dönemde ailesiyle birlikte yaşayan ve bir erkek arkadaşı olduğu söylenen Sheila Fox'u arama çalışmaları başladı. Yetkililer, Fox'un yurt dışına gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyordu.

İngiltere polisi, tarihlerinin en uzun kayıp vakası olarak bilinen bu olayı çözmek ve Fox'un bulunmasını sağlamak için yeni bir çağrıda bulundu. Fox'un daha önce hiç görülmemiş bir fotoğrafı sosyal medyada yayıldı.

İngiltere polisi, tarihlerinin en uzun kayıp vakası olarak bilinen bu olayı çözmek ve Fox'un bulunmasını sağlamak için yeni bir çağrıda bulundu. Fox'un daha önce hiç görülmemiş bir fotoğrafı sosyal medyada yayıldı.

Fotoğrafın yayılmasından sadece birkaç saat sonra, polise ulaşanlar oldu. Sheila Fox'un İngiltere'nin bir başka bölgesinde yaşadığı ve hala sağ olduğu, sağlıklı olduğu ortaya çıktı!

Fakat Sheila Fox'un neden orada yaşadığı, bunca senedir neden ailesiyle iletişim kurmadığı, 52 yıldır neler yaşadığı hala bilinmiyor.

"Her kayıp kişinin bir hikayesi var ve aileler bu hikayeyi bilmeyi hak ediyor."

"Her kayıp kişinin bir hikayesi var ve aileler bu hikayeyi bilmeyi hak ediyor."

'Bu vakayı çözmek aileleri ve kayıpları yeniden bir araya getirmek adına önemli bir adımdı,' diyen İngiliz polisi, kayıp vakayı 52 yıl sonra bile olsa çözdükleri için mutlu olduklarını aktardı.

Fox, en son okulundan eve doğru giderken görülmüş fakat bir daha eve hiç gitmemişti.

Fox, en son okulundan eve doğru giderken görülmüş fakat bir daha eve hiç gitmemişti.

Fox'un arkadaşları, onu bir adamın bisikletine binerken gördüklerini aktarmıştı. Kayıp kızın bulunması için çıkan haberlerde “Kızın açık renk saçları pembe bir kurdeleyle bağlanmıştı ve mavi çiçekli bir frak, yeşil bir ceket, kahverengi çoraplar ve siyah ayakkabılar giyiyordu.” ifadelerine yer verilmişti.

Fox'un yanında görülen adam ise 25 ila 30'lu yaşlarında,  “uzun yüzlü, keskin hatlı, temiz traşlı, koyu renk saçlı, sivri çeneli, koyu siyah takım elbise giymiş' sözleriyle tanıtılmıştı.

Yıllar geçse de Fox'tan herhangi bir iz bulunamamıştı. Genç kızın ailesi ise kızlarının yaşadığına dair olan ümitlerini her daim diri tutmuştu!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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