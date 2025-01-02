Tarihin En Uzun Süren Kayıp Vakası: 52 Yıl Sonra Bulunan Sheila Fox'un Hikayesi Ne?
Tarihin En Uzun Süren Kayıp Vakası: 52 Yıl Sonra Bulunan Sheila Fox'un Hikayesi Ne?
İngiltere'nin, hatta dünyanın en uzun kayıp vakası tam 52 yılda çözüldü. 1972 yılında 16 yaşındayken kaybolan Sheila Fox, 68 yaşında sağ olarak bulundu. İngiltere polisi, yeni bir fotoğraf yayınlayarak yıllardır kayıp olan kadının izine rastladı. Sheila Fox'un İngiltere'nin tamamen farklı bir bölgesinde yaşadığı ortaya çıktı.
Peki bu hikayenin arkaplanında neler yaşandı?
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16 yaşındaki genç kız Sheila Fox, 1972 yılında İngiltere'nin Coventry bölgesinde kayıplara karışmıştı.
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İngiltere polisi, tarihlerinin en uzun kayıp vakası olarak bilinen bu olayı çözmek ve Fox'un bulunmasını sağlamak için yeni bir çağrıda bulundu. Fox'un daha önce hiç görülmemiş bir fotoğrafı sosyal medyada yayıldı.
"Her kayıp kişinin bir hikayesi var ve aileler bu hikayeyi bilmeyi hak ediyor."
Fox, en son okulundan eve doğru giderken görülmüş fakat bir daha eve hiç gitmemişti.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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