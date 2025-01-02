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"Hiç Estetik Olmadım" Diyen Kedi Kadın Lakaplı Jocelyn Wildenstein Hayatını Kaybetti: İşte İlginç Hikayesi

"Hiç Estetik Olmadım" Diyen Kedi Kadın Lakaplı Jocelyn Wildenstein Hayatını Kaybetti: İşte İlginç Hikayesi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
02.01.2025 - 11:02

İsviçre sosyetesinin tanınmış isimlerinden Jocelyn Wildenstein, 84 yaşında hayatını kaybetti. Estetik bağımlısı olan Wildenstein, yaptırdığı estetiklerin ardından 'Kedi Kadın' olarak tanınmaya başlamıştı. Henüz geçtiğimiz aylarda 'hiç estetik yaptırmadım' diyen Jocelyn Wildenstein'ın bu açıklaması magazin camiasında gündem olmuştu.

Kedi Kadın, bugüne kadar sosyetik hayatı, fırtınalı evliliği ve boşanmasıyla manşetlerden eksik olmamıştı.

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Yüzüne yaptırdığı estetik işlemler sonrası Cat Woman (Kedi Kadın) olarak anılmaya başlayan Jocelyn Wildenstein, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Yüzüne yaptırdığı estetik işlemler sonrası Cat Woman (Kedi Kadın) olarak anılmaya başlayan Jocelyn Wildenstein, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Kedi Kadın'ın ölüm haberi, genç sevgilisi tarafından duyuruldu. Wildenstein, akciğer embolisi nedeniyle hayatını kaybetti.

Kedi Kadın son olarak Paris'te görüntülenmişti.

"Kedi kadın" lakabıyla tanıdığımız ünlü isim, henüz geçen aylarda skanlda bir açıklamaya imza atmış "botoks bile yaptırmaya korktuğunu" söylemişti.

"Kedi kadın" lakabıyla tanıdığımız ünlü isim, henüz geçen aylarda skanlda bir açıklamaya imza atmış "botoks bile yaptırmaya korktuğunu" söylemişti.

'Estetik ameliyat yaptırmadım. Olabileceklerden korkuyorum ve abartılı şeyler yaptırmaktan hoşlanmıyorum. ' diyen Kedi Kadın'ın bu açıklamaları, magazin dünyasını da şoke etmişti.

Detaylara burada yer vermiştik;

Aslında bakarsanız, Kedi Kadın geçmiş yıllarda yaptırdığı estetiklerle değil, özel hayatıyla gündemimize geliyordu.

Aslında bakarsanız, Kedi Kadın geçmiş yıllarda yaptırdığı estetiklerle değil, özel hayatıyla gündemimize geliyordu.

İsviçre doğumlu Wildenstein, sosyetik ancak mütevazı bir aileden geliyordu. Onu gündeme taşıyan şey ise 1978'de Amerikali milyarder Alec Wildenstein ile evlenmesiydi.

Yaklaşık 20 yıl evli kalan çift, o zamanlarda sosyetenin önde gelen isimleriydi. Çekişmeli boşanma davalarının ardından da manşetlerden isimleri eksik olmadı.

Yaklaşık 20 yıl evli kalan çift, o zamanlarda sosyetenin önde gelen isimleriydi. Çekişmeli boşanma davalarının ardından da manşetlerden isimleri eksik olmadı.

Wildenstein, boşanma davasında aldığı tazminatla dünyanın en zengin insanlarından biri haline geldi. Kedi Kadın, eski eşinden 2.5 milyon dolar tazminat almıştı. 

Üstelik bununla bitmedi. Kedi Kadın, boşanmalarından sonraki 13 yılda da her yıl 100 milyon dolar tazminat aldı.

Kedi Kadın Wildenstein, aldığı milyonlarca dolar tazminatı ise lüks harcamalar, kıyafetler, mücevherler ve sayısız estetik operasyonlarla bitirdi.

Kedi Kadın Wildenstein, aldığı milyonlarca dolar tazminatı ise lüks harcamalar, kıyafetler, mücevherler ve sayısız estetik operasyonlarla bitirdi.

Wildenstein, 2018 yılında yaptığı bir açıklamada ise boşanma anlaşmasında kendisi için kurulan fonun bir parçası olan ve Diego Velázquez'e atfedilen tablolardan birinin sahte olduğunu ve servetinin büyük bir çoğunluğunun kaybolduğunu söylemişti. 

Açık artırmada 35 milyon dolara satılması beklenen bu parça, yalnızca 4,7 milyon dolara satılmıştı.

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Wildenstein'ın yaşadığı kaos, yalnızca eski eşiyle bitmedi. Sosyetik isim 2003 yılında moda tasarımcısı Lloyd Klein ile sevgili oldu.

Wildenstein'ın yaşadığı kaos, yalnızca eski eşiyle bitmedi. Sosyetik isim 2003 yılında moda tasarımcısı Lloyd Klein ile sevgili oldu.

2005 yılında nişanlanan çiftin oldukça çalkantılı bir ilişkisi vardı. 

2016 yılında Wildenstein, nişanlısıyla arasında çıkan bir kavgada Klein'ın yüzünü makasla kestiği için gözaltına alındı. 

Klein ise Wildenstein'ın dairesinden bazı eşyalarını almaya çalıştığı iddiasıyla hırsızlık ve saldırı suçlarından tutuklandı.

Çift, yıllar sonra yeniden bir araya geldi.

Wildenstein'ın ölüm haberini duyuran ise Klein oldu.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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