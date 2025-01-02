"Hiç Estetik Olmadım" Diyen Kedi Kadın Lakaplı Jocelyn Wildenstein Hayatını Kaybetti: İşte İlginç Hikayesi
"Hiç Estetik Olmadım" Diyen Kedi Kadın Lakaplı Jocelyn Wildenstein Hayatını Kaybetti: İşte İlginç Hikayesi
İsviçre sosyetesinin tanınmış isimlerinden Jocelyn Wildenstein, 84 yaşında hayatını kaybetti. Estetik bağımlısı olan Wildenstein, yaptırdığı estetiklerin ardından 'Kedi Kadın' olarak tanınmaya başlamıştı. Henüz geçtiğimiz aylarda 'hiç estetik yaptırmadım' diyen Jocelyn Wildenstein'ın bu açıklaması magazin camiasında gündem olmuştu.
Kedi Kadın, bugüne kadar sosyetik hayatı, fırtınalı evliliği ve boşanmasıyla manşetlerden eksik olmamıştı.
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Yüzüne yaptırdığı estetik işlemler sonrası Cat Woman (Kedi Kadın) olarak anılmaya başlayan Jocelyn Wildenstein, 84 yaşında hayatını kaybetti.
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"Kedi kadın" lakabıyla tanıdığımız ünlü isim, henüz geçen aylarda skanlda bir açıklamaya imza atmış "botoks bile yaptırmaya korktuğunu" söylemişti.
Aslında bakarsanız, Kedi Kadın geçmiş yıllarda yaptırdığı estetiklerle değil, özel hayatıyla gündemimize geliyordu.
Yaklaşık 20 yıl evli kalan çift, o zamanlarda sosyetenin önde gelen isimleriydi. Çekişmeli boşanma davalarının ardından da manşetlerden isimleri eksik olmadı.
Kedi Kadın Wildenstein, aldığı milyonlarca dolar tazminatı ise lüks harcamalar, kıyafetler, mücevherler ve sayısız estetik operasyonlarla bitirdi.
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Wildenstein'ın yaşadığı kaos, yalnızca eski eşiyle bitmedi. Sosyetik isim 2003 yılında moda tasarımcısı Lloyd Klein ile sevgili oldu.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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