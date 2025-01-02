"Hiç Estetik Olmadım" Diyen Kedi Kadın Lakaplı Jocelyn Wildenstein Hayatını Kaybetti: İşte İlginç Hikayesi

Wildenstein, 2018 yılında yaptığı bir açıklamada ise boşanma anlaşmasında kendisi için kurulan fonun bir parçası olan ve Diego Velázquez'e atfedilen tablolardan birinin sahte olduğunu ve servetinin büyük bir çoğunluğunun kaybolduğunu söylemişti.

Açık artırmada 35 milyon dolara satılması beklenen bu parça, yalnızca 4,7 milyon dolara satılmıştı.