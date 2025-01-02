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Kalıcı Saat Uygulamasıyla Aydınlanmayan Havada Zifiri Karanlıkta Yola Koyulanlar İsyanını X’te Paylaştı

Kalıcı Saat Uygulamasıyla Aydınlanmayan Havada Zifiri Karanlıkta Yola Koyulanlar İsyanını X’te Paylaştı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.01.2025 - 10:52

Türkiye, 2016 yılında kış saati uygulamasını terk etti ve kalıcı yaz saati uygulamasına geçti. Berat Albayrak'ın Enerji Bakanı olduğu dönemde alınan bu kararla, amacın 'enerji tasarrufu' olduğu iddia ediliyor. Ancak, sabahın 08.30'unda hâlâ zifiri karanlık olan havada tasarruf nasıl sağlanıyor, orası bilinmiyor...

Okula giden çocuklar ve işe giden yetişkinler zifiri karanlıkta yola koyulmak zorunda bırakılıyor. Vatandaşlar, tüm tepkilere rağmen kalıcı saat uygulamasında ısrar edilmesine ve zifiri karanlıkta evden çıkmalarına karşı tepki gösterdi.

İşte o paylaşımlar...

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Türkiye 2016 yılında kalıcı saat uygulamasına geçti. Kış saati terk edildi yıl boyu yaz saati uygulaması kararı alındı.

Türkiye 2016 yılında kalıcı saat uygulamasına geçti. Kış saati terk edildi yıl boyu yaz saati uygulaması kararı alındı.

Bu kararla zifiri karanlıkta yola koyulma dönemi de başlamış oldu. Çocuklar okula gitmek için, yetişkinler ise işe gitmek için karanlık sabahta yola çıkmak zorunda bırakıldı.

71 ülke gün ışığından daha fazla yararlanmak için yaz saati-kış saati uygularken Türkiye tüm tepkilere rağmen kalıcı saat uygulamasından vazgeçmiyor.

71 ülke gün ışığından daha fazla yararlanmak için yaz saati-kış saati uygularken Türkiye tüm tepkilere rağmen kalıcı saat uygulamasından vazgeçmiyor.

X’te kullanıcılar sabah 08.30 olmasına rağmen zifiri karanlıkta yola çıkmalarına gösterdikleri tepkileri paylaştı:

X’te kullanıcılar sabah 08.30 olmasına rağmen zifiri karanlıkta yola çıkmalarına gösterdikleri tepkileri paylaştı:
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Kalıcı saat uygulaması 2016 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından alınmıştı. Kararının amacının ‘enerji tasarrufu’ olduğu iddia ediliyor. Ancak enerji tasarrufu mu yoksa enerji şirketlerine kâr sağlamak amaçlı alınan bir karar mı son sözü size bırakıyoruz…

Kalıcı saat uygulaması 2016 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından alınmıştı. Kararının amacının ‘enerji tasarrufu’ olduğu iddia ediliyor. Ancak enerji tasarrufu mu yoksa enerji şirketlerine kâr sağlamak amaçlı alınan bir karar mı son sözü size bırakıyoruz…

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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