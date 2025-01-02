Kalıcı Saat Uygulamasıyla Aydınlanmayan Havada Zifiri Karanlıkta Yola Koyulanlar İsyanını X’te Paylaştı

Türkiye, 2016 yılında kış saati uygulamasını terk etti ve kalıcı yaz saati uygulamasına geçti. Berat Albayrak'ın Enerji Bakanı olduğu dönemde alınan bu kararla, amacın 'enerji tasarrufu' olduğu iddia ediliyor. Ancak, sabahın 08.30'unda hâlâ zifiri karanlık olan havada tasarruf nasıl sağlanıyor, orası bilinmiyor...

Okula giden çocuklar ve işe giden yetişkinler zifiri karanlıkta yola koyulmak zorunda bırakılıyor. Vatandaşlar, tüm tepkilere rağmen kalıcı saat uygulamasında ısrar edilmesine ve zifiri karanlıkta evden çıkmalarına karşı tepki gösterdi.

İşte o paylaşımlar...