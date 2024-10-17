Bilim İnsanları Yıllarca Uyardı: Kalıcı Yaz Saati Uygulaması Ne Kadar Sağlıklı?
Bilim İnsanları Yıllarca Uyardı: Kalıcı Yaz Saati Uygulaması Ne Kadar Sağlıklı?
Kalıcı yaz saati uygulaması, 2016'dan bu yana sıklıkla tartışılan konulardan bir tanesi. Daha güneş doğmadan okula giden çocuklar ve işe giden kişiler, bu duruma en çok tepki gösteren kişilerden bir tanesi. Peki yaz saati uygulaması hakkında bilim insanları neler diyor? Yaz saati uygulaması ne kadar sağlıklı?
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2016'dan bu yana yaz saatinin kalıcı hale getirilmesi büyük bir tartışma konusu haline geldi. Birçok kişi bu duruma sık sık tepki gösteriyor. Özellikle de öğrenciler ve çalışanlar.
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Peki yaz saati uygulaması herhangi bir sağlık sorununa yol açıyor mu?
Prof. Dr. Demirer, kalıcı yaz saati uygulamasının hücrelerdeki DNA tamir mekanizmasını bozduğunu ileri sürdü.
Prof. Dr. Taner Demirer, Türkiye'de son yıllarda kanser vakalarının ciddi şekilde arttığını belirterek, bu artışın önemli nedenlerinden birinin kalıcı yaz saati uygulaması olduğunu savundu.
Kalıcı yaz saati uygulaması, çocukların yaşamını olumsuz etkileyerek sabahları karanlıkta okula gitmelerine ve yeterince D vitamini almamalarına neden oluyor
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Geçtiğimiz yıl, Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi'nden (AASM) doktorlar, yaz saati uygulamasına geçişin ve bu uygulamadan kaynaklanan değişikliklerin olası zararlarını gerekçe göstererek, bu uygulamanın sonlandırılması çağrısında bulunmuştu.
AASM, 2020'de yaptığı bir araştırmada, her yıl saatlerin ileri alınarak yaz saati uygulamasına geçmenin "motorlu araç kazaları, kardiyovasküler vakalar ve ruh hali bozuklukları risklerinde artışa" yol açtığını ortaya koymuştu.
AASM Başkanı James A. Rowley açıklamasında şunları söyledi:
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