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Bilim İnsanları Yıllarca Uyardı: Kalıcı Yaz Saati Uygulaması Ne Kadar Sağlıklı?

Bilim İnsanları Yıllarca Uyardı: Kalıcı Yaz Saati Uygulaması Ne Kadar Sağlıklı?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
17.10.2024 - 22:10

Kalıcı yaz saati uygulaması, 2016'dan bu yana sıklıkla tartışılan konulardan bir tanesi. Daha güneş doğmadan okula giden çocuklar ve işe giden kişiler, bu duruma en çok tepki gösteren kişilerden bir tanesi. Peki yaz saati uygulaması hakkında bilim insanları neler diyor? Yaz saati uygulaması ne kadar sağlıklı?

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2016'dan bu yana yaz saatinin kalıcı hale getirilmesi büyük bir tartışma konusu haline geldi. Birçok kişi bu duruma sık sık tepki gösteriyor. Özellikle de öğrenciler ve çalışanlar.

2016'dan bu yana yaz saatinin kalıcı hale getirilmesi büyük bir tartışma konusu haline geldi. Birçok kişi bu duruma sık sık tepki gösteriyor. Özellikle de öğrenciler ve çalışanlar.

Peki yaz saati uygulaması herhangi bir sağlık sorununa yol açıyor mu?

Peki yaz saati uygulaması herhangi bir sağlık sorununa yol açıyor mu?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Demirer, kalıcı yaz saati uygulamasının biyolojik ritmi olumsuz etkilediğini ve bu durumun kanser vakalarının artmasına neden olabileceğini iddia etti.

Prof. Dr. Demirer, kalıcı yaz saati uygulamasının hücrelerdeki DNA tamir mekanizmasını bozduğunu ileri sürdü.

Prof. Dr. Demirer, kalıcı yaz saati uygulamasının hücrelerdeki DNA tamir mekanizmasını bozduğunu ileri sürdü.

Prof. Dr. Taner Demirer, Türkiye'de son yıllarda kanser vakalarının ciddi şekilde arttığını belirterek, bu artışın önemli nedenlerinden birinin kalıcı yaz saati uygulaması olduğunu savundu.

Prof. Dr. Taner Demirer, Türkiye'de son yıllarda kanser vakalarının ciddi şekilde arttığını belirterek, bu artışın önemli nedenlerinden birinin kalıcı yaz saati uygulaması olduğunu savundu.

'Beş altı yıl önce yıllık kanser vakası sayısı 160 bin civarındayken, bugün 250 bine ulaştı,' diyen Demirer, biyolojik ritim bozukluklarının uzun vadede halk sağlığı üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğini iddia etti.

Kalıcı yaz saati uygulaması, çocukların yaşamını olumsuz etkileyerek sabahları karanlıkta okula gitmelerine ve yeterince D vitamini almamalarına neden oluyor

Kalıcı yaz saati uygulaması, çocukların yaşamını olumsuz etkileyerek sabahları karanlıkta okula gitmelerine ve yeterince D vitamini almamalarına neden oluyor

Bu durum, motivasyon kaybı, uyku bozuklukları ve okulda konsantrasyon sorunlarına yol açıyor. Son yıllarda çocuklar arasında depresyon, dikkat eksikliği ve ruhsal sorunların arttığı, biyolojik ritim bozukluklarının bu problemleri daha da kötüleştirdiği uzmanlar tarafından vurgulanıyor.

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Geçtiğimiz yıl, Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi'nden (AASM) doktorlar, yaz saati uygulamasına geçişin ve bu uygulamadan kaynaklanan değişikliklerin olası zararlarını gerekçe göstererek, bu uygulamanın sonlandırılması çağrısında bulunmuştu.

Geçtiğimiz yıl, Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi'nden (AASM) doktorlar, yaz saati uygulamasına geçişin ve bu uygulamadan kaynaklanan değişikliklerin olası zararlarını gerekçe göstererek, bu uygulamanın sonlandırılması çağrısında bulunmuştu.

Doktorlar, yaz saati uygulaması yerine, sonbaharda saatlerin geri alındığı standart zamanın kalıcı olmasını ve bir daha değiştirilmemesini destekliyorlar.

AASM, 2020'de yaptığı bir araştırmada, her yıl saatlerin ileri alınarak yaz saati uygulamasına geçmenin "motorlu araç kazaları, kardiyovasküler vakalar ve ruh hali bozuklukları risklerinde artışa" yol açtığını ortaya koymuştu.

Önceki araştırmalar, saatlerin bir saat geri alınmasının da akıl sağlığını olumsuz etkileyebileceğini göstermişti. 185 binden fazla Danimarkalı üzerinde yapılan bir analiz, yaz saatinden standart saate geçiş döneminde depresif ataklarda yüzde 10'un üzerinde bir artış olduğunu ortaya koymuştu. Yaz saati uygulamasının sona erdirilmesi görüşü, Ulusal Uyku Vakfı ve Amerikan Tıp Birliği gibi kuruluşların daha önce yaptıkları açıklamalarla da destekleniyor.

AASM Başkanı James A. Rowley açıklamasında şunları söyledi:

AASM Başkanı James A. Rowley açıklamasında şunları söyledi:

'Kalıcı standart saat, vücut saatinin güneşin doğuşu ve batışıyla senkronize olmasını sağlar. Bu doğal senkronizasyon sağlıklı uyku için idealdir ve sağlık, ruh hali, verimlilik ve güvenlik için uyku çok önemlidir.'

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