Bilim İnsanları Yıllarca Uyardı: Kalıcı Yaz Saati Uygulaması Ne Kadar Sağlıklı?

Önceki araştırmalar, saatlerin bir saat geri alınmasının da akıl sağlığını olumsuz etkileyebileceğini göstermişti. 185 binden fazla Danimarkalı üzerinde yapılan bir analiz, yaz saatinden standart saate geçiş döneminde depresif ataklarda yüzde 10'un üzerinde bir artış olduğunu ortaya koymuştu. Yaz saati uygulamasının sona erdirilmesi görüşü, Ulusal Uyku Vakfı ve Amerikan Tıp Birliği gibi kuruluşların daha önce yaptıkları açıklamalarla da destekleniyor.