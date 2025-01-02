Yeni Yılın İlk Günlerinde Yaşadıkları İlkleri Paylaşarak Mizaha Doyuranlar

10'dan geriye saydık, yeni yıla büyük bir heyecanla girdik. Birçoğumuz 'bu dünün aynısı' desek de yeni yılın ilkleri de yaşanmaya başladı. Mesela yeni yılda söylediğiniz ilk kelime ne oldu? Siz bu ayrıntılara dikkat etmemiş olsanız da yeni yılın ilklerini paylaşan birçok kullanıcı vardı!

Gelini mizahşörlerin yeni yıldaki ilklerine beraber bakalım.