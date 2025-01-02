Yeni Yılın İlk Günlerinde Yaşadıkları İlkleri Paylaşarak Mizaha Doyuranlar
Yeni Yılın İlk Günlerinde Yaşadıkları İlkleri Paylaşarak Mizaha Doyuranlar
10'dan geriye saydık, yeni yıla büyük bir heyecanla girdik. Birçoğumuz 'bu dünün aynısı' desek de yeni yılın ilkleri de yaşanmaya başladı. Mesela yeni yılda söylediğiniz ilk kelime ne oldu? Siz bu ayrıntılara dikkat etmemiş olsanız da yeni yılın ilklerini paylaşan birçok kullanıcı vardı!
Gelini mizahşörlerin yeni yıldaki ilklerine beraber bakalım.
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Her yıl başında bünyeye şöyle bir heyecan yükleniyor :)
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Mesela yeni yılın ilk ağlaması 🥲
Peki yeni yılda da overthinke devam mı? Elbette.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Ağladık tabi hem de haykıra haykıra 😔