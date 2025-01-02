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Yeni Yılın İlk Günlerinde Yaşadıkları İlkleri Paylaşarak Mizaha Doyuranlar

Yeni Yılın İlk Günlerinde Yaşadıkları İlkleri Paylaşarak Mizaha Doyuranlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
02.01.2025 - 10:18

10'dan geriye saydık, yeni yıla büyük bir heyecanla girdik. Birçoğumuz 'bu dünün aynısı' desek de yeni yılın ilkleri de yaşanmaya başladı. Mesela yeni yılda söylediğiniz ilk kelime ne oldu? Siz bu ayrıntılara dikkat etmemiş olsanız da yeni yılın ilklerini paylaşan birçok kullanıcı vardı!

Gelini mizahşörlerin yeni yıldaki ilklerine beraber bakalım.

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Her yıl başında bünyeye şöyle bir heyecan yükleniyor :)

Her yıl başında bünyeye şöyle bir heyecan yükleniyor :)

Yeni yl, yeni umutlar diyor ve 2025'in sorunlarımızı alıp götürmesini bekliyoruz. İlerleyen günlerde 'ee bu dünün aynısı' deyip yavaş yavaş o farkındalığı kazansak da yeni yılın ilklerinin de yeri ayrı sonuçta.

Mesela yeni yılın ilk ağlaması 🥲

Mesela yeni yılın ilk ağlaması 🥲
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Peki yeni yılda da overthinke devam mı? Elbette.

Peki yeni yılda da overthinke devam mı? Elbette.
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Emel

Ağladık tabi hem de haykıra haykıra 😔