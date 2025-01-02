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Şimdi de Ayasofya Camii’nde: Yetişkin Film Yıldızı Alexis Fawx’ın Türkiye Turu Sürüyor

Şimdi de Ayasofya Camii’nde: Yetişkin Film Yıldızı Alexis Fawx’ın Türkiye Turu Sürüyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.01.2025 - 10:31

Yetişkin filmlerinin en çok tanınan oyuncularından biri olan ABD’li Alexis Fawx, Türkiye’de gezmeye devam ediyor. Fawx'ın son durağı Ayasofya Camii oldu. 

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Alexis Fawx, iki hafta önce İstanbul'a geldiğini duyurmuştu.

Alexis Fawx, iki hafta önce İstanbul'a geldiğini duyurmuştu.

İstanbul'da geçirdiği süre boyunca pek çok fotoğraf çeken, hayranlarıyla sohbet eden Alexis Fawx; o anları, sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

İstanbul'da geçirdiği süre boyunca pek çok fotoğraf çeken, hayranlarıyla sohbet eden Alexis Fawx; o anları, sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Kapadokya'ya da giden Alaxis Fawx; "Ben de gittiğim her yere âşık oluyorum. Oradan ayrılırken hissettiğim o hafif kalp kırıklığına benzer bir bağımlılığım var. Başka biri de böyle mi? Sadece ben mi böyleyim? Arkamdaki muhteşem manzara Kapadokya, Türkiye'dir. Türkiye'de geçirdiğim zamanı sevdim" demişti.

Geçtiğimiz günlerde Kapadokya'ya da giden Alaxis Fawx; "Ben de gittiğim her yere âşık oluyorum. Oradan ayrılırken hissettiğim o hafif kalp kırıklığına benzer bir bağımlılığım var. Başka biri de böyle mi? Sadece ben mi böyleyim? Arkamdaki muhteşem manzara Kapadokya, Türkiye'dir. Türkiye'de geçirdiğim zamanı sevdim" demişti.

ABD'li yetişkin film yıldızı, İstanbul'a döndü ve Tarihi Yarımadayı gezdi.

ABD'li yetişkin film yıldızı, İstanbul'a döndü ve Tarihi Yarımadayı gezdi.

Ayasofya Camii'ni gezen Alexis Fawx, o anları sosyal medya sayfasında paylaştı.

Ayasofya Camii'ni gezen Alexis Fawx, o anları sosyal medya sayfasında paylaştı.
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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