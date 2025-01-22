İlk Yangın Merdiveninin Ne Zaman İcat Edildiğini Biliyor muydunuz?
İlk Yangın Merdiveninin Ne Zaman İcat Edildiğini Biliyor muydunuz?
21 Ocak Çarşamba günü Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangın adeta içimizi yaktı. Onlarca vatandaşımızın hayatını kaybettiği bu elim olay, bir kez daha yangın merdiveninin ne kadar önemli olduğunu bizlere hatırlattı.
Biz de hazırladığımız bu içerikle yangın merdivenlerinin tarihçesine kısa bir göz atmanızı istedik. Şimdi gelin, ilk yangın merdiveninin ne zaman icat edildiğine ve bugünlere nasıl geldiğine birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bilinen ilk yangın merdiveni, 1784 yılında Daniel Maseres tarafından İngiltere'de icat edildi. Ancak bu merdiven, günümüzde aşina olduğumuz yangın merdivenleri gibi dış cepheye monte edilen bir yapıda değildi. Bilakis taşınabilir bir yapıya sahipti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özellikle sanayileşmenin arttığı bu dönemde, kalabalık şehirlerde daha fazla kata sahip binalar inşa edilirken yangın riski de yükseldi. 1860’lı yıllarda şehirlerdeki bina yangınlarının artması ise bu merdivenlerin binaların dış cephelerine sabitlenme fikrini doğurdu.
1871’deki Chicago Yangını, yangın güvenliği konusundaki farkındalığı artıran en büyük felaketlerden biriydi. Bu büyük yangın sırasında çok sayıda bina zarar gördü ve yüzlerce insan hayatını kaybetti. Chicago Yangını sonrası yangından kaçış yollarının önemi daha iyi anlaşıldı.
1887 yılında Anna Connelly, dışarıya sabitlenen ilk yangın merdivenini icat etti ve bunun patentini aldı. Connelly'nin bu yangın merdiveni tasarımı, günümüzde aşina olduğumuz yangın merdivenlerinin temelini attı.
Hem yangından kaçmaya çalışan insanların hem de itfaiyenin işini oldukça kolaylaştıran bu tasarım fikri adeta bir devrim yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Modern dış mekan yangın merdiveninin mucidi olan Amerikalı Anna Connelly, bu icadıyla birçok hayat kurtarırken yangın merdivenlerinin modern binalarda bir güvenlik bileşeni olmasına zemin hazırladı.
Bu merdivenlerin zorunlu hale gelmesine de yine bir yangın faciası vesile oldu. 1911'de New York'taki bir gömlek fabrikasında çıkan yangın, son derece önemli olan yangın güvenliğinde modern yasaların temelini oluşturdu.
Bu olayda 146 işçi, kaçış yollarının yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetmişti. İşte, yaşanan bu acı olay yangın merdivenlerinin binalarda zorunlu hale gelmesini sağladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın