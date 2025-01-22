İlk Yangın Merdiveninin Ne Zaman İcat Edildiğini Biliyor muydunuz?

21 Ocak Çarşamba günü Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangın adeta içimizi yaktı. Onlarca vatandaşımızın hayatını kaybettiği bu elim olay, bir kez daha yangın merdiveninin ne kadar önemli olduğunu bizlere hatırlattı.

Biz de hazırladığımız bu içerikle yangın merdivenlerinin tarihçesine kısa bir göz atmanızı istedik. Şimdi gelin, ilk yangın merdiveninin ne zaman icat edildiğine ve bugünlere nasıl geldiğine birlikte bakalım!

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