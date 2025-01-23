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Golf Topunun Pürüzlü Yapıda Olmasının Ardındaki Sebep Bakın Neymiş!

Golf Topunun Pürüzlü Yapıda Olmasının Ardındaki Sebep Bakın Neymiş!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
23.01.2025 - 17:47

Golf bizim ülkemizde çok popüler bir spor olmasa da dünyada sevilen ve keyifle oynanan bir spor dalı. Bu sporun kendine has güzel ve ilginç yanları var. Golf topunun pürüzlü yapıda olması da bunlardan bir tanesi... 

Peki, golf topunun üstünde neden onlarca minik çukur olduğunu hiç düşündünüz mü? Acaba niye böyle bir tercihte bulunulmuş? Gelin, bunun sebebini birlikte öğrenelim!

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14. yüzyılda kullanılan ilk golf topları oldukça basit bir tasarıma sahipti. Düz ve pürüzsüz bir yapısı olan bu topların uçuş performansları son derece sınırlıydı.

14. yüzyılda kullanılan ilk golf topları oldukça basit bir tasarıma sahipti. Düz ve pürüzsüz bir yapısı olan bu topların uçuş performansları son derece sınırlıydı.

Ancak bir süre sonra golf oynayan kişiler önemli bir şey fark etti. Yıpranan, eskiyen ve üzerinde çukurlar oluşan topların daha fazla mesafe katettiği görüldü.

Ancak bir süre sonra golf oynayan kişiler önemli bir şey fark etti. Yıpranan, eskiyen ve üzerinde çukurlar oluşan topların daha fazla mesafe katettiği görüldü.

Çünkü topun üzerinde oluşan çukurlar, aerodinamik optimizasyonu doğrudan etkileyerek topun daha uzun mesafeler katetme kabiliyetini kolaylaştırıyordu.

Çünkü topun üzerinde oluşan çukurlar, aerodinamik optimizasyonu doğrudan etkileyerek topun daha uzun mesafeler katetme kabiliyetini kolaylaştırıyordu.

Düz ve pürüzsüz bir golf topu, çukurlu bir topun ancak yarısı kadar mesafe gidebiliyordu. Zira topun üzerindeki çukurlar, topun havada daha az sürüklenmesini sağlayarak hem mesafeyi hem de uçuş stabilitesini artırıyordu.

Düz ve pürüzsüz bir golf topu, çukurlu bir topun ancak yarısı kadar mesafe gidebiliyordu. Zira topun üzerindeki çukurlar, topun havada daha az sürüklenmesini sağlayarak hem mesafeyi hem de uçuş stabilitesini artırıyordu.

Bu yüzden modern golf toplarında da böyle pürüzlü bir yapı tercih edildi. Günümüzde gördüğümüz çoğu golf topunun yüzeyinde 300 ila 500 arasında çukur bulunuyor.

Bu yüzden modern golf toplarında da böyle pürüzlü bir yapı tercih edildi. Günümüzde gördüğümüz çoğu golf topunun yüzeyinde 300 ila 500 arasında çukur bulunuyor.
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Çukurların derinliği ise genellikle 0,025 cm civarında oluyor. Bu minik çukurların derinliğinde yapılacak en ufak bir değişiklik bile topun katedeceği mesafede önemli farklar yaratabiliyor.

Çukurların derinliği ise genellikle 0,025 cm civarında oluyor. Bu minik çukurların derinliğinde yapılacak en ufak bir değişiklik bile topun katedeceği mesafede önemli farklar yaratabiliyor.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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