İlk Buluşmada Karşılaştıkları Absürd Şeyleri Anlatarak Hepimizi Aşka Küstüren Kişiler

İlk buluşmalar genelde heyecanlı ve umut dolu olsa da bazen işler istediğimiz gibi gitmez. Hani şu 'İkinci buluşmayı kesin yapmalıyız' dediğiniz türden bir izlenim bırakmak varken, bazı insanlar o kadar garip şeylerle karşılaşır ki, bu durum bir anda aşkı sorgulatacak hale gelir. Biz de ilk buluşmada karşılaşılan birbirinden ilginç olayları listeledik. Gelin, birlikte bakalım...