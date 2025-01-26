İlk Buluşmada Karşılaştıkları Absürd Şeyleri Anlatarak Hepimizi Aşka Küstüren Kişiler
İlk Buluşmada Karşılaştıkları Absürd Şeyleri Anlatarak Hepimizi Aşka Küstüren Kişiler
İlk buluşmalar genelde heyecanlı ve umut dolu olsa da bazen işler istediğimiz gibi gitmez. Hani şu 'İkinci buluşmayı kesin yapmalıyız' dediğiniz türden bir izlenim bırakmak varken, bazı insanlar o kadar garip şeylerle karşılaşır ki, bu durum bir anda aşkı sorgulatacak hale gelir. Biz de ilk buluşmada karşılaşılan birbirinden ilginç olayları listeledik. Gelin, birlikte bakalım...
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1. "Evin her tarafı sanki kurtlar tarafından talan edilmiş gibiydi. Abartmıyorum, gerçekten. Bu şehirde bir daireydi, yani kesinlikle kurt yoktu. Çoğu mobilya devrilmişti. Her yerde kutular vardı. Çamaşır, yemek ve çöpler birbirine karışmıştı."
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2. "Kadın çocuğuyla restorana geldi ama bana çocuğu olduğunu hiç söylememişti. Sonra dışarıda bir arkadaşıyla karşılaştı, kalkıp gitti ve beni hiç tanımadığım çocuğuyla baş başa bıraktı, kendisi dışarıda 15 dakika sohbet etti!"
3. "Ben değil ama arkadaşım bir randevuya çıktı, kız altı-yedi aylık hamile olarak geldi."
4. "İlk buluşmaya yasaklı maddeyle geldi. Bana nasıl kullanılacağını öğretmeye çalıştı"
5. "Yanımdan ayrıldıktan sonra, başka bir adamın arabasına binip onunla randevuya gitmeye başladı."
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6. "Bir arkadaşım bir randevusundan bahsetti. Her şey mükemmeldi, ikisi de birbirine bayıldı, ikinci randevu için planlar yapıldı, çok iyi bir kimya vardı. Restoranı terk ettiklerinde kar ve buz yüzünden ayağını burkmuş, adam da sadece gülüp yoluna devam etmiş. Sonra adam ikinci randevu için mesaj atmış, o da tabii ki cevapsız bıraktı."
7. "Eski sevgilisi 'tesadüfen' restoranın önünden geçiyordu, içeri davet etti ve masamıza oturttu. Ben itiraz ettim ama tuvalete gitmem gerekiyordu, yemekler de gelmişti. Tuvalete gittim, döndüğümde yemek, kadın ve eski sevgilisi kaybolmuştu. Adamın masaya oturması ile yemeklerin gelmesi ve ben tuvaletten dönene kadar geçen süre beş dakikadan azdı."
8. "Kaşla göz arasında cüzdanımı çaldı"
9. "O kadar rüküştü ki, bir daha görüşmek istemedim. Büyük saygısızlık!"
10. "Düğün yüzüğünü takmayı unuttuğunu yanlışlıkla ağzından kaçırdı"
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11. "Karnıma hafifçe tokat attı ve 'Az ye' dedi."
12. "Bana nişanlı olduğunu söylememişti."
13. "Engelli park yerine park etti çünkü yakın bir yer bulamıyormuş, ben de ona boş park yerlerini gösterdiğimde aracını oraya park etmeyi reddetti."
14. "İlk üç randevuda kendisiyle ilgili hiçbir şey konuşmayacakmış. Ayrıca beşinci randevudan sonra sarılmalıymışız. Biz 40'larımızdayız..."
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Eski sevgilisini masaya davet edip onunla gitmek de nasıl bir rahatlık 😅