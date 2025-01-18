Uyurken Örümcek ve Böcek Yediğimiz Gerçekten Doğru Olabilir mi?
Uyurken Örümcek ve Böcek Yediğimiz Gerçekten Doğru Olabilir mi?
Uykuda örümcek yediğimiz fikri, çoğumuzun duyduğu ve biraz da ürktüğü bir şehir efsanesi değil mi? Peki ama bu kadar yaygın olan bu iddia gerçekten doğru mu? Bilim bu soruya cevap verdi. Şimdi biraz derinlemesine bakalım…
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Araknofobisi olanları sevindirecek haber şu: Uykuda sekiz örümcek yeme ihtimaliniz neredeyse sıfır. Uzmanlar, “Ağzınıza bir örümceğin düşmesi, loto kazanma ihtimalinizden bile daha düşük.” diyor.
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Neden mi? Çünkü uyurken bile bir örümcek yüzünüze dokunduğunda bunu fark etme ve uyanma ihtimaliniz oldukça yüksek.
Peki iddia nasıl bu kadar popüler oldu? Bazı kaynaklar, bu efsanenin 1993 yılında yazılmış bir makaleden çıktığını öne sürüyor. Sözde yazar Lisa Birgit Holst, bunu “kimsenin inanmayacağı” absürt bir bilgi olarak paylaşmış.
Ancak bu hikaye de aslında bir başka şehir efsanesi. Hatta Holst’un adı, “tHis is a Big troLl” (Bu büyük bir troll) ifadesinin bir anagramı.
Diyelim ki doğru, ne fark ederdi? Bu durum bize zarar verir miydi? Biyoloji profesörü Bill Shear, “Böyle bir durumda insan sağlığına hiçbir zarar gelmez." diyor. Hatta biraz ekstra protein almış oluruz.
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Kısacası, uykuda örümcek yeme fikri tamamen bir efsane. Yine de bu iddianın bu kadar yaygın olmasının nedeni, korkularımız ve bilişsel önyargılarımız.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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