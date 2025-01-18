Uyurken Örümcek ve Böcek Yediğimiz Gerçekten Doğru Olabilir mi?

Uykuda örümcek yediğimiz fikri, çoğumuzun duyduğu ve biraz da ürktüğü bir şehir efsanesi değil mi? Peki ama bu kadar yaygın olan bu iddia gerçekten doğru mu? Bilim bu soruya cevap verdi. Şimdi biraz derinlemesine bakalım…