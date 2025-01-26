Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, Hepimizin Kafasında Farklı Şekilde Yer Eden 'Yobaz' Kavramına Açıklık Getirdi

Ülkemizde sıkça duyduğumuz 'yobaz' kelimesi, yıllar içinde farklı anlamlarla anılır hale geldi. Peki, gerçekten 'yobaz' nedir? Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, bu kavrama ışık tutarak, 'Bir şeyin alternatifini düşünmeyi reddeden kişiye yobaz denir.' ifadeleriyle konuyu net bir şekilde açıkladı.
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Ülkemizde "yobaz" kavramına farklı anlamlar atfediliyor. Peki "yobaz" nedir?
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Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan da bu kavrama bir açıklık getirdi. "Bir şeyin alternatifini düşünmeyi reddedene yobaz denir." diyerek en ince ayrıntısına kadar açıkladı.
Peki "yobaz" nedir? Bir de Gürkan'dan dinleyelim👇
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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