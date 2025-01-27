İlk Sırada Hangisi Var? En Çok Bel ve Boyun Ağrısı Çeken Burçlar!

Yazar ve sağlık uzmanı Dr. Reşat Coşkun, son paylaştığı 'bel ağrısı' videosuyla dikkat çekti. Bu kez, 'En çok bel ve boyun ağrısı çeken burçlar' listesini açıkladı. Peki, bu sıralamanın birinci sırasında hangi burç yer alıyor?

İşte detaylar...