Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
İlk Sırada Hangisi Var? En Çok Bel ve Boyun Ağrısı Çeken Burçlar!

İlk Sırada Hangisi Var? En Çok Bel ve Boyun Ağrısı Çeken Burçlar!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.01.2025 - 11:41

İçerik Devam Ediyor

Yazar ve sağlık uzmanı Dr. Reşat Coşkun, son paylaştığı 'bel ağrısı' videosuyla dikkat çekti. Bu kez, 'En çok bel ve boyun ağrısı çeken burçlar' listesini açıkladı. Peki, bu sıralamanın birinci sırasında hangi burç yer alıyor?

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yazar olarak da çalışan Dr. Reşat Coşkun, paylaştığı "bel ağrısı" videosuyla gündem oldu.

Yazar olarak da çalışan Dr. Reşat Coşkun, paylaştığı "bel ağrısı" videosuyla gündem oldu.

"En çok bel ve boyun ağrısı çeken burçlar" listesi yayınlayan Coşkun,

"En çok bel ve boyun ağrısı çeken burçlar" listesi yayınlayan Coşkun,

Sıralamayı şu şekilde yaptı👇

Sıralamayı şu şekilde yaptı👇

İşte o video:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın