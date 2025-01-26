Hava Kirliliği Alarmı: İstanbul Başta Olmak Üzere Bu Hafta Daha Kirli Olacak!
Hava Kirliliği Alarmı: İstanbul Başta Olmak Üzere Bu Hafta Daha Kirli Olacak!
İstanbul'da hava kirliliği alarm veriyor! Hava Forum'un paylaştığı bilgilere göre, bu hafta yüksek basınç nedeniyle hava kirliliği artış gösterecek. Özellikle sabah ve gece saatlerinde etkili olacak kirli hava, sağlık açısından risk oluşturuyor. Açık havada spor yapmaktan kaçınmanız ve çevrenizi bu konuda uyarmanız tavsiye ediliyor.
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Son zamanlarda hava kirliliğini iliklerimize kadar hissediyoruz. Hastalıklar, salgınlar genellikle bu hava kirliliğiyle ilişkilendiriliyor.
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Haftaya kötü bir haberle başladık. Hava Forum'un paylaşımına göre, yeni haftada maalesef yüksek basınç sebebiyle hava çok kirli olacak.
Özellikle İstanbul'da sabahları ve geceleri hava çok kirli olacak.
"Sağlığınıza dikkat edin... Çevremizi uyaralım, bu havalarda açık hava sporları tavsiye edilmemektedir."
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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