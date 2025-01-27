Bülent Şakrak’ın En Acı Günü: Yakın Dostunu Kaybetti!
Bülent Şakrak’ın En Acı Günü: Yakın Dostunu Kaybetti!
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, yakın dostu Onur Keleş’in hayatını kaybetmesiyle büyük bir acı yaşadı. Sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla bu haberi duyuran Şakrak, “Nurda uyu aslanım, Seni çok seviyorum” dedi. Şakrak’ın paylaşımı ünlü isimleri de derinden etkilerken, meslektaşları ve yakın dostları taziye mesajlarıyla destek oldu.
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Ünlü oyuncu Bülent Şakrak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yakın dostu Onur Keleş’in hayatını kaybettiğini duyurdu.
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Şakrak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Oğlumun, kızımın aslan abisi, annemin kıymetlisi, benim kardeşim. Erken oldu. Aşk olsun. Nurda uyu aslanım. Seni çok seviyorum."
Bülent Şakrak’ın paylaşımı sonrası ünlü isimler de duygularını dile getirdi. Oyuncu Nur Fettahoğlu, meslektaşının paylaşımına “Yattığı yer incitmesin” sözleriyle taziye dileklerini iletti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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