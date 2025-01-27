Şortlu, Ceketli Minik 'Çakır': Oktay Kaynarca Çocukluk Fotoğrafıyla Sosyal Medyayı Salladı!
Şortlu, Ceketli Minik 'Çakır': Oktay Kaynarca Çocukluk Fotoğrafıyla Sosyal Medyayı Salladı!
Oktay Kaynarca’dan duygu yüklü bir doğum günü paylaşımı! Ünlü oyuncu bebeklik fotoğrafıyla hayranlarını nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Kurtlar Vadisi’nin unutulmaz Çakır’ı ve Milyoner’in karizmatik sunucusu, anne-babasının gençlik fotoğrafını da paylaşarak herkesi duygulandırdı. “Hayatıma dokunan herkese teşekkür ederim” notuyla sevenlerinin kalbine dokundu.
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Türk televizyon dünyasının karizmatik ismi Oktay Kaynarca doğum gününde geçmişe bir pencere açtı! Bebeklik yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu hayranlarını hem şaşırttı hem de mest etti.
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Şortlu ve ceketli minik Oktay’ın sempatik pozu büyük beğeni toplarken paylaşımına eklediği aile fotoğrafıyla da duygusal anlar yaşattı.
Kaynarca, anne ve babasının gençlik yıllarını ölümsüzleştiren bir kareyi paylaşarak altına şu anlamlı notu düştü:
“Hediye edilen bu süreye ve bu sürede iyi veya kötü hayatıma dokunan herkese teşekkür ederim, şükürler olsun.🙏”
Şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster programının başarılı sunuculuğunu üstlenen ve Kurtlar Vadisi’nde Çakır karakteriyle gönüllere taht kuran Kaynarca’nın bu nostaljik paylaşımı takipçileri tarafından kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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