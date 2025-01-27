Burcu Kıratlı İlişki Yaşayamayacağı Erkek Profilini Tek Tek Sıraladı: ''Beklentilerim Çok Yüksek!''
Burcu Kıratlı İlişki Yaşayamayacağı Erkek Profilini Tek Tek Sıraladı: ''Beklentilerim Çok Yüksek!''
Güzel oyuncu Burcu Kıratlı hem oyunculuğu hem özel hayatıyla gündemden düşmüyor. 2018 yılında evlendiği Sinan Akçıl ile çalkantılı bir süreç yaşayan Kıratlı, ikinci kez nikah masasına oturduğu Akçıl’dan 2022’de kesin olarak ayrılmıştı. Uzun süredir yalnız olan oyuncu,ilişkilerle ilgili net açıklamalarda bulundu. “Bencil ve ukala insanlardan hoşlanmam” diyerek tercihlerini belirtti.
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Başarılı oyuncu Burcu Kıratlı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özellikle ilişkilerle ilgili açıklamalarıyla dikkat çeken Kıratlı, daha önce şarkıcı Sinan Akçıl ile iki kez evlenmiş ve 2022 yılında yollarını kesin olarak ayırmıştı
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Kıratlı uzun süredir özel hayatında sessizliğini koruyordu. Son olarak Yıldızlar Bana Uzak dizisiyle ekranlarda boy gösteren Kıratlı hayatına dair merak edilen soruları yanıtladı.
İlişki durumuna da değinen güzel oyuncu kendine güvenen ancak bencil olmayan erkeklerden hoşlandığını belirtti.
“Benim hayatımda olan erkek, nerede nasıl davranacağını bilen birisidir zaten. Ama bencil ve ukala kişilerden hiç hoşlanmam” diyerek tercihlerini net bir şekilde dile getirdi.
Ayrıca genelde olması gerekenin de ötesinde beklentilere sahip olduğunu itiraf eden Kıratlı merhametsiz insanlarla anlaşamadığını söyledi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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