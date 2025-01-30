Aleyna Kalaycıoğlu'nun Sevgilisine Öpücükler Atıp Kriz Yarattığı İddia Edilen Selin Ciğerci'den Sert Cevap!
Aleyna Kalaycıoğlu'nun Sevgilisine Öpücükler Atıp Kriz Yarattığı İddia Edilen Selin Ciğerci'den Sert Cevap!
Survivor ile tanıdığımız Aleyna Kalaycıoğlu, rapçi Canbay ile mutlu mesut bir ilişki yaşıyor. Dün akşamki konserde Selin Ciğerci'nin Canbay'ı göz hapsine alıp öpücükler attığı iddia edilmiş, bunun sonucunda da Aleyna'nın sinirlerine hakim olamadığı söylenmişti. Selin Ciğerci'den konuyla ilgili ilk açıklama geldi.
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Survivor'la hayatımıza giren Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmada çok sevilmesinin ardından şarkıcılığa adım atmıştı.
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Geçtiğimiz sezon bir kez daha Survivor'a katılan Aleyna'nın bundan kısa bir süre sonra rapçi Canbay Wolker'la aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
Hemen her yere birlikte giden ikili ilişkilerinin yolunda gittiğini herkese göstermekten hiç geri kalmamışlardı.
Hep mutlu haberleriyle gündeme gelen ünlü çift, dün akşamki Harbiye konseri sonrası bir krizle gündeme geldiler.
İddialara göre Selin Ciğerci, Canbay'a öpücükler atıp yakın markaja almış ve bu durum Aleyna'yı epey sinirlendirmiş, 'zor tutulmuş'. Hatta öyle ki, iddialara göre Aleyna'yı Canbay'ın abisi sakinleştirebilmiş.
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Selin Ciğerci bu iddiaların hemen ardından hiç vakit kaybetmeden açıklama yaptı.
Ciğerci yaptığı paylaşımda "Haber olmak isteyen, kaos isteyen lütfen iftira atmasın. Keşke gelseymiş niye tuttunuz ki kızı? Bir de kalp yapmışım çıkarın kamera görüntülerini lütfen, hiç hoşlanmam böyle şeylerden" dedi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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