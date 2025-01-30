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Altından Pahalı! Ebru Şancı İngiltere'de Üzümün Fiyatını Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi!

Altından Pahalı! Ebru Şancı İngiltere'de Üzümün Fiyatını Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.01.2025 - 17:02

Bir dönemin ünlü mankeni Ebru Şancı İngiltere’de market alışverişine çıktı. Şancı, Londra’da bir markette gördüğü üzüm fiyatıyla adeta küçük çaplı bir şok yaşadı. Ünlü modelin paylaşımına göre bir paket üzüm tam 75 sterlin yani yaklaşık 3.450 TL idi. Japon üzümü olarak bilinen bu özel meyvenin fiyatı dudak uçuklattı. Ebru Şancı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şaşkınlığını anlattı.

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Biz onu 17 yaşından beri tanıyoruz… Brezilya'daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci olduktan sonra modellik kariyerine hızlı bir giriş yapan Ebru Şancı uzun yıllar podyumların en gözde isimlerinden biri olmuştu.

Biz onu 17 yaşından beri tanıyoruz… Brezilya'daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci olduktan sonra modellik kariyerine hızlı bir giriş yapan Ebru Şancı uzun yıllar podyumların en gözde isimlerinden biri olmuştu.

Evlendikten sonra mankenliği bırakan Şancı, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak İngiltere’deki market alışverişi sırasında yaşadığı fiyat şokunu takipçileriyle paylaştı.

Evlendikten sonra mankenliği bırakan Şancı, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak İngiltere’deki market alışverişi sırasında yaşadığı fiyat şokunu takipçileriyle paylaştı.

Londra’da bir markette alışveriş yapan ünlü isim “Hanımlar size en pahalı şeyi göstereceğim” diyerek marketteki üzümü gösterdi. Bu üzüm öyle sıradan bir üzüm değildi, ‘Meşhur Japon Üzümü’ydü! Ancak esas olay fiyatındaydı… Tam 75 sterlin, yani yaklaşık 3.450 TL!

Londra’da bir markette alışveriş yapan ünlü isim “Hanımlar size en pahalı şeyi göstereceğim” diyerek marketteki üzümü gösterdi. Bu üzüm öyle sıradan bir üzüm değildi, ‘Meşhur Japon Üzümü’ydü! Ancak esas olay fiyatındaydı… Tam 75 sterlin, yani yaklaşık 3.450 TL!

Gördüğü rakama şaşkınlıkla bakan Şancı, “Bu meşhur Japon üzümü. 75 sterlin yani ortalama 3 bin TL. ” dedi.

Gördüğü rakama şaşkınlıkla bakan Şancı, “Bu meşhur Japon üzümü. 75 sterlin yani ortalama 3 bin TL. ” dedi.
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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