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Özcan Deniz Hastaneye Kaldırıldı: Eşi Samar Dadgar Hesabı Ailesine Kesti!

Özcan Deniz Hastaneye Kaldırıldı: Eşi Samar Dadgar Hesabı Ailesine Kesti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.02.2025 - 14:37

Son günlerde yalnızca aile dramasıyla gündeme gelen ve olay üstüne olay yaşayan Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı. Deniz'in hastaneye kaldırıldığını eşi Samar Dadgar duyurdu. 

Eşinin hastanelik olmasının hesabını aileye kesen Dadgar oldukça sert ifadelere yer verdiği hikayeleri peş peşe paylaştı... Özcan Deniz'in kardeşi Sibel Semerci, abisinin kalp rahatsızlığı sebebiyle hastanelik olduğunu açıkladı. Buyurun, detayları beraber görelim.

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Son zamanlarda Özcan Deniz'i bitmek tükenmek bilmeyen aile draması ve kaosuyla konuşuyoruz biliyorsunuz.

Son zamanlarda Özcan Deniz'i bitmek tükenmek bilmeyen aile draması ve kaosuyla konuşuyoruz biliyorsunuz.

Kaçıranlara veya hatırlamayanlara kısaca bir özet geçelim; Her şey Özcan Deniz'in abisi ve menajeri Ercan Deniz'in Müge Anlı'nın canlı yayında yaptığı bolca kardeş göndermeli videoyu paylaşmasından sonra olmuştu. Resti çeken Özcan Deniz, yalnızca abisi değil tüm aile fertlerini tek kalemde sildiğini açıklamıştı.

Ailesine veda niteliğindeki paylaşımının tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Fakat kaos yine dinmedi. Önce TV8 ekranlarında Mehmet Üstündağ tarafından bomba bir iddia ortaya atıldı.

Fakat kaos yine dinmedi. Önce TV8 ekranlarında Mehmet Üstündağ tarafından bomba bir iddia ortaya atıldı.

Samar Dadgar'ın Özcan Deniz'in annesinden ve kız kardeşinden şiddet gördüğü iddia edilmişti. Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Derken işler iyice çığrından çıkmıştı. Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in oğluna ve gelinine uzaklaştırma kararı aldığı öğrenilmişti.

Derken işler iyice çığrından çıkmıştı. Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in oğluna ve gelinine uzaklaştırma kararı aldığı öğrenilmişti.

Kaçıranlar için o meselenin detaylarından da bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde Gel Konuşalım canlı yayınına bağlanan Özcan Deniz, şiddet iddiasını yalanlarken, Samar Dadgar hakkında da çirkin ithamlarda bulundu.

Sanıyoruz ki o canlı yayın da bardağı taşıran son damla oldu. Birkaç dakika önce Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'dan korkutan bir paylaşım geldi.

Sanıyoruz ki o canlı yayın da bardağı taşıran son damla oldu. Birkaç dakika önce Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'dan korkutan bir paylaşım geldi.
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Özcan Deniz'in hastaneye kaldırıldığını duyuran Samar Dadgar, hesabı ailesine kestiği oldukça sert paylaşımlarda bulundu.

Özcan Deniz'in hastaneye kaldırıldığını duyuran Samar Dadgar, hesabı ailesine kestiği oldukça sert paylaşımlarda bulundu.

"Özcan'a bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım" dedi.

"Özcan'a bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım" dedi.

Ardından "Allah sizi affetmesin, bu adamın hastanede o yatakta ne düşündüğünün neden gözyaşı akıttığının hesabı sorulacaktır" açıklamasında bulundu.

Ardından "Allah sizi affetmesin, bu adamın hastanede o yatakta ne düşündüğünün neden gözyaşı akıttığının hesabı sorulacaktır" açıklamasında bulundu.

Hemen akabinde bir paylaşım da Özcan Deniz'in arasının iyi olduğu tek kız kardeşi Sibel Semerci'den geldi.

Hemen akabinde bir paylaşım da Özcan Deniz'in arasının iyi olduğu tek kız kardeşi Sibel Semerci'den geldi.

Semerci, Özcan Deniz'in kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı ve tıpkı Samar Dadgar gibi abisine bunu yaşatan aile bireylerine seslendi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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