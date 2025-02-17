Özcan Deniz Hastaneye Kaldırıldı: Eşi Samar Dadgar Hesabı Ailesine Kesti!
Özcan Deniz Hastaneye Kaldırıldı: Eşi Samar Dadgar Hesabı Ailesine Kesti!
Son günlerde yalnızca aile dramasıyla gündeme gelen ve olay üstüne olay yaşayan Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı. Deniz'in hastaneye kaldırıldığını eşi Samar Dadgar duyurdu.
Eşinin hastanelik olmasının hesabını aileye kesen Dadgar oldukça sert ifadelere yer verdiği hikayeleri peş peşe paylaştı... Özcan Deniz'in kardeşi Sibel Semerci, abisinin kalp rahatsızlığı sebebiyle hastanelik olduğunu açıkladı. Buyurun, detayları beraber görelim.
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Son zamanlarda Özcan Deniz'i bitmek tükenmek bilmeyen aile draması ve kaosuyla konuşuyoruz biliyorsunuz.
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Fakat kaos yine dinmedi. Önce TV8 ekranlarında Mehmet Üstündağ tarafından bomba bir iddia ortaya atıldı.
Derken işler iyice çığrından çıkmıştı. Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in oğluna ve gelinine uzaklaştırma kararı aldığı öğrenilmişti.
Geçtiğimiz saatlerde Gel Konuşalım canlı yayınına bağlanan Özcan Deniz, şiddet iddiasını yalanlarken, Samar Dadgar hakkında da çirkin ithamlarda bulundu.
Sanıyoruz ki o canlı yayın da bardağı taşıran son damla oldu. Birkaç dakika önce Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'dan korkutan bir paylaşım geldi.
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Özcan Deniz'in hastaneye kaldırıldığını duyuran Samar Dadgar, hesabı ailesine kestiği oldukça sert paylaşımlarda bulundu.
"Özcan'a bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım" dedi.
Ardından "Allah sizi affetmesin, bu adamın hastanede o yatakta ne düşündüğünün neden gözyaşı akıttığının hesabı sorulacaktır" açıklamasında bulundu.
Hemen akabinde bir paylaşım da Özcan Deniz'in arasının iyi olduğu tek kız kardeşi Sibel Semerci'den geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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