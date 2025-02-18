Güneş Balık Burcuna Geçiyor! Astrolog Dinçer Güner Açıkladı, Bir Ay Mantıkla Hareket Etmekte Zorlanabilirsiniz
Güneş Balık Burcuna Geçiyor! Astrolog Dinçer Güner Açıkladı, Bir Ay Mantıkla Hareket Etmekte Zorlanabilirsiniz
Bir dönem sona eriyor, yepyeni bir dönem başlıyor! Kova burcunda seyahat eden Güneş, Balık burcuna geçiş yaptı. Bugünden itibaren 1 ay sürecek olan bu yolculukta yine olanlar olacak. Duygusallığıyla tanıdığımız Balık, mantığın geri planda kalmasını sağlarken rüyalar da anlam kazanacak gibi görünüyor!
Astroloji dünyasının heyecanla beklediği Balık döneminde olacakları ise ünlü astrolog Dinçer Güner açıkladı. Peki, Güneş'in Balık burcuna geçişiyle birlikte hayatımızda neler değişecek?
Gelin öğrenelim...
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18 Şubat itibarıyla Güneş, Kova burcundaki seyahatini tamamlayarak Balık burcuna geçiyor. Tam tamına 1 ay sürecek olan bu dönemde hayata bakış açınız değişebilir.
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Güneş'in Balık burcuna geçişini "Yeni bir döngüye hazırlık süreci" olarak değerlendiren ünlü astrolog Dinçer Güner, neler olacağını da açıkladı.
Öncelikle bilmelisiniz ki söz konusu Balık ise mantık geri planda kalacak!
Hayatın getirdiklerini kabul edin!
Aman dikkat bu aralar empatiyi abartabilirsiniz!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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