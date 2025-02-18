Güneş Balık Burcuna Geçiyor! Astrolog Dinçer Güner Açıkladı, Bir Ay Mantıkla Hareket Etmekte Zorlanabilirsiniz

Özellikle kontrol edemediğiniz şeyler ve sizden bağımsız olarak gerçekleşen olaylar konsunda daha esnek olmanız gereken bir dönem başlıyor.

Hayatı akışına bırakmayı öğrenmelisiniz... Özellikle Koç, Başak, Akrep ve Oğlak burçları rasyonel kararlar kadar iç sesinize de kulak vermenin zamanı. Sizin için zor olsa da!