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Güneş Balık Burcuna Geçiyor! Astrolog Dinçer Güner Açıkladı, Bir Ay Mantıkla Hareket Etmekte Zorlanabilirsiniz

Güneş Balık Burcuna Geçiyor! Astrolog Dinçer Güner Açıkladı, Bir Ay Mantıkla Hareket Etmekte Zorlanabilirsiniz

astrocentergelecekbenim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.02.2025 - 11:14

Bir dönem sona eriyor, yepyeni bir dönem başlıyor! Kova burcunda seyahat eden Güneş, Balık burcuna geçiş yaptı. Bugünden itibaren 1 ay sürecek olan bu yolculukta yine olanlar olacak. Duygusallığıyla tanıdığımız Balık, mantığın geri planda kalmasını sağlarken rüyalar da anlam kazanacak gibi görünüyor! 

Astroloji dünyasının heyecanla beklediği Balık döneminde olacakları ise ünlü astrolog Dinçer Güner açıkladı. Peki, Güneş'in Balık burcuna geçişiyle birlikte hayatımızda neler değişecek? 

Gelin öğrenelim... 

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18 Şubat itibarıyla Güneş, Kova burcundaki seyahatini tamamlayarak Balık burcuna geçiyor. Tam tamına 1 ay sürecek olan bu dönemde hayata bakış açınız değişebilir.

18 Şubat itibarıyla Güneş, Kova burcundaki seyahatini tamamlayarak Balık burcuna geçiyor. Tam tamına 1 ay sürecek olan bu dönemde hayata bakış açınız değişebilir.

Güneş'in Balık burcuna geçişini "Yeni bir döngüye hazırlık süreci" olarak değerlendiren ünlü astrolog Dinçer Güner, neler olacağını da açıkladı.

Güneş'in Balık burcuna geçişini "Yeni bir döngüye hazırlık süreci" olarak değerlendiren ünlü astrolog Dinçer Güner, neler olacağını da açıkladı.

Peki, Güneş Balık burcundayken neler olacak? Mantık mı, yoksa duygular mı kazanacak?

Öncelikle bilmelisiniz ki söz konusu Balık ise mantık geri planda kalacak!

Öncelikle bilmelisiniz ki söz konusu Balık ise mantık geri planda kalacak!

Bir ay sürecek olan Balık döneminde, kendiniz dalgın, duygusal ve sanata meyilli hissedebilirsiniz. Mantığın geri planda kalmasıyla birlikte sezgiler, rüyalar ve iç görüler ortaya çıkabilir. İç sesinizi dinlemekten kaçamayacak gibisiniz!

Hayatın getirdiklerini kabul edin!

Özellikle kontrol edemediğiniz şeyler ve sizden bağımsız olarak gerçekleşen olaylar konsunda daha esnek olmanız gereken bir dönem başlıyor. 

Hayatı akışına bırakmayı öğrenmelisiniz... Özellikle Koç, Başak, Akrep ve Oğlak burçları rasyonel kararlar kadar iç sesinize de kulak vermenin zamanı. Sizin için zor olsa da!

Aman dikkat bu aralar empatiyi abartabilirsiniz!

Aman dikkat bu aralar empatiyi abartabilirsiniz!

Kolektif düşünceye, yardımlaşmaya ve merhamete odaklanan Boğa, Yengeç, Terazi ve Balık burçları iyilik için bir hayli mücadele edecek. Ancak bu süreçte empati duygusunu abartarak kendi sınırlarınızı aşabilir ve duygusal anlamda ağır yükler üstlenebilirsiniz.

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Ruhsal dengeyi sağlamak için sanata odaklanın!

Ruhsal dengeyi sağlamak için sanata odaklanın!

Empatiyi biraz de kendinize yönelterek iç dünyanızla yüzleşebilirsiniz. Bu sayede geçmişin yaralarını sarabilir, sanat ile adeta iyileşebilirsiniz. Resim yapın, müzikle ilgilenin, yazın, çizin... Kısacası hayal gücünüzü ortaya çıkarın, her gün ilham bulacaksınız.

Görülerinize kulak verin: "Rüyalarınız bazı mesajlar taşıyabilir"

Görülerinize kulak verin: "Rüyalarınız bazı mesajlar taşıyabilir"

'İçimden böyle geldi' demeye hazır olun! Çünkü sezgileriniz, görüleriniz ve rüyalarınız doğrultusunda hareket etmeye meyilli olacaksınız.

Sağlığınıza da dikkat edin: Lef sistemi ve bağışıklık sistemi sorunları ortaya çıkabilir!

Sağlığınıza da dikkat edin: Lef sistemi ve bağışıklık sistemi sorunları ortaya çıkabilir!

Dinçer Güner, sağlık konusunda da uyarı yapıyor. Balık burcunun, bedende ayak ve lenf sistemine etki ettiğini belirtiyor ve 'bağışıklık sistemine dikkat' diyor. 

Soğuk algınlıkları, enfeksiyonlar, yorgunluk gündemde olabilir. Toksik maddelere bağımlılıktan ve zararlı alışkanlıklardan da kaçının, bu aralar bol su tüketmeyi de unutmayın!

Biz de aşkı ekleyelim: Mantık kaybolduğunda kalp sizi ele geçirecektir!

Biz de aşkı ekleyelim: Mantık kaybolduğunda kalp sizi ele geçirecektir!

Aşka kapılmak için harika bir gün kalbinizin sesini dinleyerek doğru kişiyi bulabilirsiniz. Duygusal yakınlaşmaların yaşanacağı bu dönemde heyecan verici flörtleşmeler ve tatlı yakınlaşmalar da söz konusu olabilir. 

Gerçek aşkı mı bulacaksınız, yoksa duyguların heyecanıyla tutkulara mı kapılacaksınız? Karar sizin...

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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