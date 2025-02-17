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Günlük Burç Yorumuna Göre 18 Şubat Salı Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 18 Şubat Salı Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
17.02.2025 - 18:17

Güneş'in Kova burcundan Balık burcuna geçişiyle duygusal dönüşüme hazır olmalısınız. Bu salı günü hisleriniz hayatınızın kararlarına ve geleceğinize doğrudan etki edecek. Dengeyi tutturan ise kazanacak.

Peki, 18 Şubat Salı günü burçları neler bekliyor? Burç yorumlarına göre bugün nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? On iki burç için gezegenlerin konumuna göre aşk, para, sağlık ve kariyer konularını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre senin 18 Şubat Salı günün nasıl geçecek?

İşte yeni günde aşk, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzun yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün hislerin ön plana çıkabilir. Güneş'in Kova burcundan Balık burcuna geçişiyle birlikte iş hayatında dahi önceliklerini duyguların belirleyebilir. Doğruyu yaptığını hissetmek, toplum yararına işlere odaklanmak gündeminde yer alabilir. İyilikten beslenerek güçlü bir motivasyon ile kendinle birlikte etrafındaki pek çok kişinin hayatını güzelleştirebilirsin. 

Yükselen bir enerjiyle kendine odaklanmaya da hazır olmalısın. Uzun zamandır vakit ayırmadığın dostlarınla bir araya gelebilirsin. Ya da hobilerine yönelerek kendini iyi hissettiğin bir şeyler yaparak güçlenebilirsin. Hayattan keyif aldığın bir güne başlıyoruz. 

Duygularına kapılıp aşkı dolu dolu yaşamak da gündeminde yer alacak. Tam da bu noktada romantik sürprizlere odaklanarak partnerinle arandaki bağı güçlendirebilir ve ilişkine renk katabilirsin. Bugün aynı zamanda tutkulu ve heyecanlı da olacaksın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün sanatsal yeteneklerin ve hayal gücünle hareket edebilirsin. Gün boyu her zamankinden çok daha yaratıcı ve üretken olacaksın. Hemen her şeyden ilham alacak, özellikle doğadan aldığın ilham ile fark yaratmayı başaracaksın. İş hayatında canlı zihnin ve bakış açın sayesinde kazanacaksın.

Güneş'in Balık burcuna geçişiyle birlikte hem duygularını hem de yeteneklerini dikkatle yöneterek başarına başarı katabilirsin. Geleceğini yönetmek için de iyi bir gün. Kârlı yatırımlar ve girişimler yapabilirsin. Önün bir hayli açıkken bu fırsatı kaçırmamalısın! Bize soracak olursan, bu dönemde fikirlerini gerçeğe dönüştürmek için de harekete geçmelisin. Belki de kendi işini kurmanın zamanı gelmiştir, ne dersin? 

Hadi biraz da sosyal hayatından ve ilişkilerinden söz edelim. Sevdiklerinle zaman geçirmeyi de unutma. Günün ikinci yarısında hoş bir akşam yemeği organizasyonu ile keyifli bir buluşmaya açık ol. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün sezgilerinle hareket edebilirsin. İçindeki sesi dinleyerek başarılı olabilir, hayatını istediğin gibi yönetebilirsin. Kalıpları yıkmak ve sınırları aşmak için de harika bir gün! 

Zira, Güneş'in Balık burcuna geçişiyle birlikte hayallerini gerçeğe çevirme şansın bir hayli yüksek! Üstelik bunun için öngörülerin ve hislerin de sana yardımcı olacak. Tam da bu noktada hayallerin ve hedeflerin konusunda fazlaca gerçekçi olmayı da bir kenara bırakabilirsin. Biraz abartabilirsin ve bu abartı sana hayallerinin ötesinde bir başarı getirebilir. 

Hızla yükseldiğin gün içerisinde rekabete girmeye de hazır ol! Bir süredir aynı pozisyon ya da proje için mücadele ettiğin kişiler varsa onları geride bırakacak adımlar atacaksın. Akılcı çözümlerle yapacakların adeta hayranlıkla karşılanacak. Şansın ve önün açıkken kendine güven! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün her zamankinden çok daha merhametli ve empati sahibi olacaksın. Yardım sever ve cana yakın bir tavırla etrafındaki kişilerin hayatını güzelleştirebilirsin. Özellikle toplumsal konulara odaklanarak iyiliği ve şefkati yayacaksın. 

Güneş'in Balık burcuna geçişiyle birlikte insanlık için her zamankinden daha duyarlı bir hale geleceksin. Bu aşamada yürüteceğin çalışmalar ve üstleneceğin sorumluluklar geniş bir kitleye hitap edebilir. Gönüllü çalışmalar ve sosyal sorumluluk projeleri sayesinde başkalarının hayatı ile birlikte kendi hayatına da dokunabilirsin. 

Tam da bu noktada kurduğun ilişkilere dikkat etmelisin. Belki de yaptığın işlerdeki zarafet, bilgi birikimin ve tecrüben iş teklifilerini beraberinde getirebilir. Göz kamaştıracak ve tuttuğunu koparan yetenekli karakterini açığa çıkararak güçleneceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün hayallerinin peşinden koşabilirsin! Güneş'in Balık burcuna geçişiyle birlikte adeta gerçeklikten uzaklaşıp hayallere dalabilir, bu arada sorumluluklarından da kaçabilirsin. Gerçeklerden uzaklaşmak ise hayatına beklenmedik şekilde olumlu etkiler yapacaktır! Mesela yaratıcı zihnin canlanabilir, standartların ve rutinlerin dışına çıkarak fark yaratabilirsin. 

Kendine koyduğun sınırlar ve duvarları da yıkmanın zamanı geldi! Hayal gücüne engel olan ve varsa ardında bırakıp ideallerinin peşinden koşabilirsin. Şimdi yapabileceklerini ise sahiden merak ediyoruz. Bugüne dek ertelediğin hedefler için önünde koca bir ay var! Balık burcunun etkisinin üzerinde olduğu bu süreçte istediğin her şeyi eskisinden çok daha kolay bir şekilde elde edebilirsin, yeter ki kendine inan!

Tüm bunların dışında ilişkilerinde de özgürleşmeye odaklanabilirsin. Canlanan zihnin bağımsızlık arzunu da su yüzüne çıkarabilir, sadece kendine odaklan! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün kendine odaklanacaksın! Çoğu zaman hayatının akışına, iş hayatına, sorumluluklarına ve başarıya odaklandığını biliyoruz. Ancak bu kez istesende bunu yapamayacak, çünkü güçlü bir arzu ile özüne döneceksin. Ruhunun derinlerinde ne istediğini düşünmekten, seni neyin mutlu edeceğini aramaktan ve en önemlisi ne istemediğini anlamaya çalışmaktan kaçınamayacaksın. 

Güneş'in Balık burcuna geçişiyle birlikte göz ardı edemeyeceğin manevi bir uyanış yaşayabilirsin. Bu sayede kendine her zamankinden çok daha fazla önem verebilir, başarıdan ziyade ise kişisel hedeflerine ve maneviyata odaklanabilirsin. 

İşte tam da bu noktada aşık olmak, sevmek ve sevilmek gündeminde yer alacaktır. Kalbinin sesini dinle... Zihnini arındırmak ve dengeyi sağlamak için egzersiz ve meditasyonu ise unutma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün negatif duygulardan arınabilir ve hafifleyebilirsin. Kendini iyi hissedeceğin, kontrolü eline alabilecek ve arınacağın bir güne başlıyoruz. Tüm güzel duyguların seni sarmasına izin ver ve iyileşmeye odaklan! Göreceksin öfkeden, sinirden, kinden ve kararsızlıktan kurtuldukça; hayatı daha çok seveceksin! 

Tam da bu noktada Güneş'in Balık burcuna geçişinden güç alabilirsin! Kabullenmeyi öğrenmek üzeresin... Başına gelenleri, yaşadığın sorunları ve hataları affedip yoluna devam etmek için harika bir şansın var. Sev, sarıl, affet ve mutlu ol! Çünkü önünde harika bir yol var.

İşte tüm bunlar manevi anlamda güçlenmeni de sağlayacaktır. Kendini her zamankinden güçlü ve özgür hissedeceksin. Geçmişin yüklerini üzerinden attıkça arınacak ve geleceğe odaklanma şansı da bulacaksın. Böylece şansın dönecek ve her geçen gün de yenileneceksin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün hem zihinsel hem duygusal anlamda bambaşka bir penceden bakacaksın hayata! Geçmişi affetmeye, eskileri unutmaya ve yaralarını sarmaya hazır olduğunu hissedeceksin. Bugüne dek sana yük olan geçmişi ardında bırakarak huzura adım adım yaklaştığını fark edeceksin... Kim ne yaptıysa unutmanın zamanı. Hatta odaklanman gereken tek soru: 'Ben ne yapıyorum?' 

İşte tam da bu noktada Güneş'in Balık burcuna geçişiyle birlikte hayatının kontrolünün sende olduğunu hatırlayacaksın. İpler senin elinde, hayatı kontrol etmesi gereken tek kişi sensin. Her ne olduysa, bittti! Şimdi şifalanma ve arınma zamanı geldi çattı. 

Yaşadığın her bir farkındalıkla sevdiklerini affedecek, küslükleri bitirecek ve hafifleyeceksin. Akrep burçları için tamamen temiz bir sayfa açılıyor bugünden itibaren, artık her şey senin elinde! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün beklenmedik kararsızlıklar yaşayabilirsin. Hatta uzunca bir süre önceden karar verdiğin ve çok da emin olduğunu sandığın konularda bile ikileme düşebilirsin. Geçmişi değiştirmeyi dahi isteyebileceğin, 'keşke' demeye meyilli olduğun bir güne başlıyoruz. 

Zihnini bulandırıp kafanı karıştıran ise Güneş'in Balık burcuna geçişi olacak! Üstelik bu astrolojik olay sadece zihnini değil, hislerini ve ruh halini de etkileyebilir. Yaşadığın bu dalgalanmalar ve iniş çıkışların yol açabileceği sorunlar ise sadece özel hayatında değil iş hayatında da etkili olabilir. 

Finansal durumunu etkileyecek bazı kararları bugün alırsan, hata yapabilirsin mesela! Ya da ortaklık ilişkisi kurmak, yeni bir anlaşma imzalamak için bugün pek de iyi bir gün olmayabilir. Daha ziyade stabil durumunu korumayı tercih etsen iyi edersin. Tüm bunların dışında emin olduğun bir karar verene dek partnerine ilişkine dair bir değişimden de söz etme deriz! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün güçlü bir değişim ve dönüşüm başlayabilir. Alıştığın düzeni değiştirerek yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsin. Hatta bağlılıklarından ve bağımlılıklarından da kurtulmayı bir düşünmelisin. Zira Güneş'in Balık burcuna geçişiyle birlikte yenilenmeyi her zamankinden çok daha fazla isteyeceksin. 

Balık burcunun enerjisi ile sınırlarını aşmaya hazır olmalısın. Onun hayalperestliğini alıp öngörülerin ve zekanla birleştirerek fark yarayabilirsin. Mesela yeni bir iş fikri üretebilir, bu sayede çokça para kazanabilirsin. Tabii bunun için konfor alanından çıkman gerekebilir. Tam da bu noktada iş değiştirmeyi ve yeni alanlara yönelmeyi de bir düşün deriz. 

Hayatındaki değişimler arasında yeni bir ev planı da yer alıyor olabilir mi? Belki de yaşadığın şehri değiştirmek yapacağın en köklü ve faydalı değişim olacaktır. Rutinlerinin tamamen dışına çıkarak yaşadığın heyecanla geleceğini şekillendirme şansın var! Hâlâ neyi bekliyorsun? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün romantizmden ve aşktan söz edeceğiz! Duygularına kapılacak, ilişkilerinde her zamankinden duygusal ve hassas olacaksın. Heyecanla ve mutlulukla hareket ederken, kendini fazla kaptırabilirsin... Aman dikkat yanlış kişiyi hayatına alabilirsin. 

Zira, Güneş'in Balık burcuna geçişiyle birlikte anlık duygular ve arzulara kapılabilirsin. Bunun yerine hislerinden emin olmadan hareket etme deriz. Derin ve güçlü bağlarla kurduğun ilişkilere odaklanmak ise manevi anlamda en güvenlisi olacaktır. Sevgiyle bağlandığın kişilerle bir araya gelmek için harika bir gün. 

Sosyalleşmeye, sevdiklerinle bir araya gelerek biraz da kafa dağıtmaya odaklan. Hafta ortasındaki bu arınma etkinliği sana güç verecektir. Üstelik romantizm kadar etkili olacak ve sevgiden güç alarak yenilenmeni de sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün tamamen fedakar ve iyileştirici olabilirsin! Güneş'in Kova burcundan senin burcuna geçişiyle birlikte kendini feda etme motivasyonuna kapılabilirsin. Karşılıksız sevgi ve özveriyle önceliklerin haline gelen sevdiklerine karşı savunmasız hale geliyorsun! 

İşte tam da bu noktada sınırlarını korumanı tavsiye etmeliyiz. Kendine bir çizgi çek ve fedakarlık yapsan dahi kendinden vermekten vazgeç! Hayatın alma verme döngüsünü altüst ederek ihanete açık hale gelmekten kaçın. Karşılıksız sevgi elbette bir insanın başına gelebilecek en iyi şey, ancak kendini korumak da doğanın kanunu. 

Romantik ilişkilerinde olmasa da ortaklık ve iş ilişkilerinde kendini güvence altına alman gerektiğini unutma. Paranı ve otoriteni kaybetmeyi göze almamalısın. Bu sayede duygularını dengeleyebilir ve bir süre sonra kontrolü de eline alabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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