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Tarot Falına Göre 18 Şubat Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 18 Şubat Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
17.02.2025 - 19:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 18 Şubat Salı günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin kart; "Budala"

Seçtiğin kart; "Budala"

Son zamanlarda motivasyon konusunda bazı sıkıntılar çekiyorsun. Kendini yapacağın şeylere odaklayamıyorsun. Bu konuda da oldukça gerginsin ancak bu durum bugünle beraber düzelecek diyebilirim. Değer verdiğin bir kişi, seni karşısına alarak güzel bir konuşma yapacak. Bununla birlikte, yakın arkadaşlarınla bolca etkinliklere katılacağın bir dönemdesin. Hayat böyle anlarla birlikte güzel!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Arkadaş ortamında senden hoşlanmayan birisi var. Bu kişinin senin hakkındaki düşünceleri, seni de negatif etkiliyor sevgili okurum. Bugün alacağın güzel bir haber var fakat bu haberi kendine saklamak isteyebilirsin. Arkadaş ortamında söylemek istesen de bu kişinin vereceği bir tepki senin moralini bozabilir. Bence bu kişiden yavaş yavaş uzaklaşmalısın!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Hoşlandığın ya da şu an hayatında olan bir insan varsa bugün bir konuşma yapabilir ve aranızdaki duvarları biraz daha yıkabilirsiniz. Bence bunu yapmanın vakti geldi de geçiyor bile. Siz aslında çok iyi anlaşan fakat bazı sorunları abartan bir çiftsiniz. Yapacağınız konuşmanın ardından rahat bir nefes alacaksınız.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Çevrende, sözlerine ve hareketlerine çok güvendiğin birisi var. Bu kişiyle aranızdaki bağları daha da kuvvetlendirecek bir konuşma yapacaksınız diyebilirim. Artık gözüm arkada kalmayacak sevgili okurum ;) Fakat bugün sağlığına özellikle de midene dikkat etmen gerekiyor. Dışarıdan yemeni önermem bugün.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Kafanda her şey birbirine girmiş gibi geldi bana. Bir şeyi tutsan diğeri elinde kalıyor sanki. Artık bu durumu çözmek için bir adım atmaya ne dersin? öncelikle eline bir kağıt kalem alıp kendien güzel bir plan yapmanı istiyorum senden.  Böylece her şeyi çok daha net görmeye başlayacaksın. Bununla birlikte, aile üyelerinin çok sevineceği bir haber alacaksın!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Çevrendeki bir insan sana kırılmış fakat bunu da dile getirememiş. Aranızda bir gerginlik varsa senin farkında olmadığın bir nedenden dolayıdır. Bugün bu sorunu çözmeye ne dersin? Hem sen de biraz rahatlamış olursun. Bununla birlikte, kafanda kalan bazı soru işaretlerini sevdiğin insan ile konuşmanı tavsiye ederim. Kafanda kurarak aslında minik olan problemleri daha fazla büyütmeni istemem!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Son zamanlarda çok sıkılmışsın. Kartını açar açmaz bu enerjini hissettim. Her şey üstüne üstüne geliyor sanki! Arkadaşların ve ailenden destek almaya ne dersin? Bu süreçten başkalarının desteğiyle çıkman çok daha kolay olacak sevgili okurum. Bununla birlikte, maddi konularda biraz zor zamanlardan geçiyorsun. Tasarruf etmeye başlasan iyi edersin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Kendi potansiyelini kendinin düşürdüğünün farkında mısın sevgili okurum? Aslında yapabileceğin birçok şey var fakat sen nedense vaktini boşa harcıyorsun. Bugünlerde 'küçüklüğünü kahveye çıkarma' akımı var, biliyorsundur belki. Sen küçüklüğünle buluşsan, şu anki haline ne derdi? Bence bu soru üzerine derinlemesine düşünmen gerek!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Sen hep pozitif enerjisiyle tanınmış bir insansın. Bu yüzden son zamanlarda büründüğün o depresif ruh hali cidden sana hiç yakışmıyor sevgili okurum! Bugün bu sorunu çözmeye odaklansan iyi edersin. Hayatında çok güzel giden bazı şeyler var. Bence bunlara odaklanmalısın. Bununla birlikte, arkadaş ortamında bir yaprak dökümü yaşayabilirsiniz gibi geliyor bana...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Büyük planlar için bugün çok güzel bir gün! Uzun süredir aklında olan fakat bir türlü yapamadığın o planları hayata geçirmeye başlıyorsun. Kendini yeni şeylere hazırlasan iyi edersin. Bununla birlikte bugün teknolojik aletlerle aran pek iyi değil. Telefonunun, bilgisayarının bozulduğunu görebilirsin. Sakin ol, sorun sende değil, onlarda ;)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bugün kader çarkında yeni fırsatlar olduğunu görüyorum! Günün ilk saatlerinden itibaren her şeyi en iyi duruma getirebilecek bir enerjin var. Özellikle iş yerinde harika gelişmeler seni bekliyor sevgili okurum. Bununla birlikte, bir arkadaşın ile aran bozulabilir. Aslında bu kişinin iyi olduğuna sen tüm kalbinle inanıyorsun. Fakat bu kişi öyle iyi bir oyuncu ki sevgili okurum...Bence aranızın bozulması iyi olacak. Senin üzülmeni hiç istemem çünkü!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bugün son zamanların en enerjik ve en eğlenceli günlerinden biri olacak senin için. Normalde salı günlerini pek sevmediğini görüyorum ancak bugün o kadar güzel geçecek ki artık salı günlerini iple çekmeye başlayacaksın. Kalbinde olan bir insan olduğunu görüyorum. Onun da sana karşı boş olmadığına inansan da bir adım atmaya hala çekiniyorsun. Bence vakit kaybetmeden bir mesaj atmalısın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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tarot dilara
tarot dilara
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