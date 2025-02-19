İstanbul'da Yarın Okullar Tatil mi? 20 Şubat Perşembe Günü Okullar Tatil mi, Valilik Açıklama Yaptı mı?

İstanbul'da beklenen kar etkisini gösterdi! Yurt genelinde etkili olan soğuk hava, kimi şehirlerimizde bir süredir eğitime ara verilmesine neden oluyor. Bugün AKOM, İBB ve Valilik tarafından peş peşe yapılan açıklamalar, veliler ile öğrencileri harekete geçirdi. Milyonlarca kişi 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul Valiliği açıklama yaptı mı?