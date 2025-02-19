İstanbul'da Yarın Okullar Tatil mi? 20 Şubat Perşembe Günü Okullar Tatil mi, Valilik Açıklama Yaptı mı?
İstanbul'da Yarın Okullar Tatil mi? 20 Şubat Perşembe Günü Okullar Tatil mi, Valilik Açıklama Yaptı mı?
İstanbul'da beklenen kar etkisini gösterdi! Yurt genelinde etkili olan soğuk hava, kimi şehirlerimizde bir süredir eğitime ara verilmesine neden oluyor. Bugün AKOM, İBB ve Valilik tarafından peş peşe yapılan açıklamalar, veliler ile öğrencileri harekete geçirdi. Milyonlarca kişi 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul Valiliği açıklama yaptı mı?
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Sibirya kökenli soğu hava dalgası bir süredir yurt genelinde pek çok kenti etkisi altına almıştı: Bir de Altay kar fırtınası geldi!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı tahminlere göre İstanbul'da kar yağışının 4 gün boyunca devam etmesi ve kar kalınlığının 40 santimetreye ulaşması bekleniyor.
Peki, 20 Şubat 2025 Perşembe Günü İstanbul'da Okullar Tatil mi?
İşte, İstanbul Valisi Davut Gül'ün 20 Şubat kar tatili açıklaması 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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