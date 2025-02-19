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İstanbul'da Yarın Okullar Tatil mi? 20 Şubat Perşembe Günü Okullar Tatil mi, Valilik Açıklama Yaptı mı?

İstanbul'da Yarın Okullar Tatil mi? 20 Şubat Perşembe Günü Okullar Tatil mi, Valilik Açıklama Yaptı mı?

tatil kar yağışı İstanbul kar
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.02.2025 - 15:41 Son Güncelleme: 19.02.2025 - 15:54

İstanbul'da beklenen kar etkisini gösterdi! Yurt genelinde etkili olan soğuk hava, kimi şehirlerimizde bir süredir eğitime ara verilmesine neden oluyor. Bugün AKOM, İBB ve Valilik tarafından peş peşe yapılan açıklamalar, veliler ile öğrencileri harekete geçirdi. Milyonlarca kişi 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul Valiliği açıklama yaptı mı?

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Sibirya kökenli soğu hava dalgası bir süredir yurt genelinde pek çok kenti etkisi altına almıştı: Bir de Altay kar fırtınası geldi!

Sibirya kökenli soğu hava dalgası bir süredir yurt genelinde pek çok kenti etkisi altına almıştı: Bir de Altay kar fırtınası geldi!

Hava Forum dün geceden itibaren ülkemizde bazı illerin kara gömülmesine neden olacak Altay kar fırtınasının yaklaştığını duyururken, İstanbul'dan da peş peşe açıklamalar geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı tahminlere göre İstanbul'da kar yağışının 4 gün boyunca devam etmesi ve kar kalınlığının 40 santimetreye ulaşması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı tahminlere göre İstanbul'da kar yağışının 4 gün boyunca devam etmesi ve kar kalınlığının 40 santimetreye ulaşması bekleniyor.

Öte yandan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada “Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 20 ve 21 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.” ifadelerine yer verdi. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşları uyarırken toplu taşıma kullanımını tercih etmelerini ve önümüzdeki 4 günü evde geçirmeye çalışmalarını tavsiye etti. Bu arada 19 Şubat Çarşamba günü karın etkili olduğu Sultangazi'de de okullar tatil ilan edildi.

Peki, 20 Şubat 2025 Perşembe Günü İstanbul'da Okullar Tatil mi?

Peki, 20 Şubat 2025 Perşembe Günü İstanbul'da Okullar Tatil mi?

İstanbul Valiliği, 24 Şubat 2024 tarihine kadar sürmesi beklenen kar yağışına karşı vatandaşları uyararak 'zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması' konusunda uyarıda bulundu. 

Hemen ardından İstanbul Valisi Davut Gül'den de açıklama geldi. İstanbul'da il genelinde 20 Şubat Perşembe günü eğitime bir gün ara verildi. 

İşte, İstanbul Valisi Davut Gül'ün 20 Şubat kar tatili açıklaması 👇

İşte, İstanbul Valisi Davut Gül'ün 20 Şubat kar tatili açıklaması 👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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