onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul’da Kar ve Fırtına Alarmı: İstanbul Boğazı Gemi Geçişine Kapatıldı

İstanbul’da Kar ve Fırtına Alarmı: İstanbul Boğazı Gemi Geçişine Kapatıldı

İstanbul Boğazı
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.02.2025 - 15:18

İstanbul’da bu sabah saatlerinde kuzey ilçelerinde başlayan kar yağışının akşam saatlerinde kent genelinde etkili olması bekleniyor. Ayrıca İstanbul’da kuvvetli rüzgar da hayatı olumsuz etkiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, düşen görüş mesafesi nedeniyle İstanbul Boğazı’nın gemi geçişine kapatıldığı duyuruldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sibirya kökenli soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen Altay Kar Fırtınası özellikle Karadeniz ve Marmara Bölgesi’nde etkili oluyor.

Sibirya kökenli soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen Altay Kar Fırtınası özellikle Karadeniz ve Marmara Bölgesi’nde etkili oluyor.

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.

İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Boğazı da geçici olarak kapatıldı.

İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Boğazı da geçici olarak kapatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin yoğun sis nedeniyle oluşan kısıtlı görüş şartları sebebiyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin yoğun sis nedeniyle oluşan kısıtlı görüş şartları sebebiyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın