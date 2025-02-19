İstanbul’da Kar ve Fırtına Alarmı: İstanbul Boğazı Gemi Geçişine Kapatıldı
İstanbul’da Kar ve Fırtına Alarmı: İstanbul Boğazı Gemi Geçişine Kapatıldı
İstanbul’da bu sabah saatlerinde kuzey ilçelerinde başlayan kar yağışının akşam saatlerinde kent genelinde etkili olması bekleniyor. Ayrıca İstanbul’da kuvvetli rüzgar da hayatı olumsuz etkiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, düşen görüş mesafesi nedeniyle İstanbul Boğazı’nın gemi geçişine kapatıldığı duyuruldu.
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Sibirya kökenli soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen Altay Kar Fırtınası özellikle Karadeniz ve Marmara Bölgesi’nde etkili oluyor.
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İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.
İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Boğazı da geçici olarak kapatıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin yoğun sis nedeniyle oluşan kısıtlı görüş şartları sebebiyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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