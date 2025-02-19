Orhan Şen’den 4 Gün Uyarısı: "Kar Fırtınasını Evlerde Geçirelim"

Türkiye’de Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgası etkili olmaya başladı. İstanbul’un bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar beyaz örtü ile kaplandı, Sultangazi’de okullar tatil edildi. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den de kart yağışı ile ilgili kritik uyarılar geldi. Şen, okulların tatil edilmesi gerektiğini söyledi ve “Bu 4 günü evlerde geçirelim” ifadelerini kullandı. Öte yandan İBB'den İstanbullulara SMS ile kar uyarı yapıldı.