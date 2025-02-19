Orhan Şen’den 4 Gün Uyarısı: "Kar Fırtınasını Evlerde Geçirelim"
Orhan Şen’den 4 Gün Uyarısı: "Kar Fırtınasını Evlerde Geçirelim"
Türkiye’de Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgası etkili olmaya başladı. İstanbul’un bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar beyaz örtü ile kaplandı, Sultangazi’de okullar tatil edildi. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den de kart yağışı ile ilgili kritik uyarılar geldi. Şen, okulların tatil edilmesi gerektiğini söyledi ve “Bu 4 günü evlerde geçirelim” ifadelerini kullandı. Öte yandan İBB'den İstanbullulara SMS ile kar uyarı yapıldı.
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CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, haftanın geri kalında etkisini artırarak devam edecek kart fırtınası ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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“Kar yağışı Trakya'dan giriş yaptı. Avrupa Yakası'nda şu an kar var. Akşama tüm İstanbul'da etkisini gösterecek.”
“Yarın gündüz hava sıcaklığı 1-2 derece civarında olacak. O nedenle yollarda buzlanma olur o yüzden dikkat edelim.”
“Ekipler bu akşamdan itibaren acil önlemler almalı. Gece güneş batmadan önce tuzlu solüsyonun atılması lazım.”
“Bu arada okulların tatil olması lazım. Şehir içindeki üniversitelerin de uzaktan eğitime geçmesinde fayda var. Bu 4 günü evde geçirmeye çalışalım."
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Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşların cep telefonlarına uyarı mesajı yolladı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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