Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler
Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fazla net olmuş.
Nasıl bir mesaj bekliyordun ki?
Demiş bulundu.
Hayır diyemeyenler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bravo enişte!
Gerçek dostluk!
Mailden de engelle.
Tekrar görüşmek üzere 👋
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Bazı mesajlar vardır ki , 2 elin kanda olsa bile koşarsın + Balkona gel kavga var 😁