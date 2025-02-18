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Mahçup Olunan Durumlardan 275 Binlik Etkinliğe Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Mahçup Olunan Durumlardan 275 Binlik Etkinliğe Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.02.2025 - 17:57

Twitter'da yapılan komik paylaşımlar Instagram'dan TikTok'a tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bu Salı günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım bugünün son 24 saatinde en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Kediye bari ofansif olmayın.

Kediye bari ofansif olmayın.
twitter.com

Devam ediyoruz!

Devam ediyoruz!
twitter.com

25 bin lira farkla ekstra boya ister misiniz?

25 bin lira farkla ekstra boya ister misiniz?
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Bir soru...

Bir soru...
twitter.com

Bir gönderme...

Bir gönderme...
twitter.com

Teknolojinin doğru kullanımı?

Teknolojinin doğru kullanımı?
twitter.com

Olsun...

Olsun...
twitter.com

Talihsiz bir post.

Talihsiz bir post.
twitter.com
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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