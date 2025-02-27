onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Turistler Şaşkın: Dubai'de WhatsApp ve FaceTime Neden Yasak?

Turistler Şaşkın: Dubai'de WhatsApp ve FaceTime Neden Yasak?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.02.2025 - 13:44

Bir yere seyahat ettiğimizde, uzaktaki sevdiklerimizi aramak için genellikle WhatsApp veya FaceTime kullanırız. Ancak Dubai’ye gidenler, bu uygulamaların sesli ve görüntülü aramalarının çalışmadığını fark edince büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Üstelik ne mobil veri ne de Wi-Fi bu durumu değiştirebiliyor. Peki ama neden?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TikTok kullanıcısı @eljthetravelpa yani gerçek adıyla Emma, Dubai’de WhatsApp ve FaceTime kullanamayınca yaşadığı şaşkınlığı takipçileriyle paylaştı.

TikTok kullanıcısı @eljthetravelpa yani gerçek adıyla Emma, Dubai’de WhatsApp ve FaceTime kullanamayınca yaşadığı şaşkınlığı takipçileriyle paylaştı.

'Dubai’ye her geldiğimde unutuyorum, sonra birini FaceTime ile aramaya çalışıyorum ve çalışmadığını fark ediyorum!' diyerek durumdan şikayet eden Emma, görüntülü aramaların yasak olup olmadığını bile tam olarak bilmediğini söyledi.

Fakat asıl ilginç olan, videoya gelen yorumlardı.

Fakat asıl ilginç olan, videoya gelen yorumlardı.

Daha önce Dubai’ye gitmiş kişiler, Emma’nın şaşkınlığına eğlenceli tepkiler vererek olayın aslında ne kadar yaygın bir deneyim olduğunu gösterdi. 'Dubai’de WhatsApp mı? Güldürme beni… 😂' dedi!

Sahiden WhatsApp ve FaceTime neden yasak?

Sahiden WhatsApp ve FaceTime neden yasak?

Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti, bu uygulamaların yasaklanmasına dair hiçbir zaman net bir açıklama yapmadı. Ancak yıllardır süregelen yasak, birçok kişi tarafından birkaç temel nedene bağlanıyor. İlk olarak ülkedeki telekom sektörü iki büyük şirketin kontrolünde.

Etisalat ve du, ücretsiz arama uygulamalarının kendi ücretli servislerine zarar vereceğini düşünüyor.

Etisalat ve du, ücretsiz arama uygulamalarının kendi ücretli servislerine zarar vereceğini düşünüyor.

Bu yüzden, WhatsApp veya FaceTime gibi uygulamalar devre dışı bırakılarak kullanıcıların bu şirketlerin sunduğu alternatiflere yönelmesi sağlanıyor.

İkinci bir neden olarak ise güvenlik kaygıları öne çıkıyor. WhatsApp ve FaceTime, uçtan uca şifreleme kullanarak görüşmelerin tamamen gizli kalmasını sağlıyor.

Bu da devletin iletişim üzerinde herhangi bir kontrol sahibi olmasını zorlaştırıyor.

Bu da devletin iletişim üzerinde herhangi bir kontrol sahibi olmasını zorlaştırıyor.

BAE hükümeti, bunun yerine denetim altında tutabileceği alternatif uygulamaların kullanılmasını teşvik ediyor. Sonuç olarak WhatsApp ve FaceTime gibi dünya çapında yaygın olan servisler, Dubai’de sessizliğe mahkum ediliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki çözüm yok mu? Dubai’deyken görüntülü konuşma yapabilmenin birkaç yolu var ancak çoğu zahmetli ya da ücretli.

Peki çözüm yok mu? Dubai’deyken görüntülü konuşma yapabilmenin birkaç yolu var ancak çoğu zahmetli ya da ücretli.

En sık tercih edilen yöntemlerden biri Zoom kullanmak. İş dünyasında yaygın olarak kullanılan bu uygulama, bilinmeyen bir sebeple yasaklanmadığı için görüntülü arama yapmak isteyenlerin kurtarıcısı oluyor.

Bunun dışında BOTIM ve HiU Messenger gibi yerel uygulamalar da kullanılabiliyor ancak bunlar da ücretli...

Bunun dışında BOTIM ve HiU Messenger gibi yerel uygulamalar da kullanılabiliyor ancak bunlar da ücretli...

Bazı kişiler için VPN kullanmak da bir çözüm gibi görünebilir. Teknik olarak VPN ile WhatsApp ve FaceTime aramalarını açmak mümkün olsa da bu konu Dubai’de yasal açıdan gri bir bölgede yer alıyor. Hükümet, VPN kullanımını tamamen yasaklamamış olsa da 'yasadışı faaliyetler' için kullanıldığında ceza uygulanabileceğini belirtiyor.

Yani kimse VPN kullandığınız için sizi durdurmayabilir ama yine de ufak da olsa bir risk var.

Yani kimse VPN kullandığınız için sizi durdurmayabilir ama yine de ufak da olsa bir risk var.

Eğer VPN sizin için bir seçenek değilse, uluslararası arama paketleri satın almak başka bir yol olabilir. Ancak bu paketlerin fiyatlarının oldukça yüksek olduğunu unutmamak gerek.

Emma’nın videosu, birçok kişinin daha önce aynı deneyimi yaşadığını gösterdi.

Emma’nın videosu, birçok kişinin daha önce aynı deneyimi yaşadığını gösterdi.

Sosyal medyada konuyla ilgili yapılan yorumlar hem bilgilendiriciydi hem de eğlenceli bir hava taşıyordu. 'Dubai’ye giden herkes aynı şeyi yapıyor: Önce FaceTime’ı dener, sonra çaresizce Zoom’a girer.' diyen bir kullanıcı, durumu en iyi özetleyenlerden biriydi.

Görünen o ki Dubai’ye tatile gidenlerin yaşadığı bu küçük şok, orada yaşayanlar için oldukça alışılmış bir durum.

Görünen o ki Dubai’ye tatile gidenlerin yaşadığı bu küçük şok, orada yaşayanlar için oldukça alışılmış bir durum.

Eğer bir gün Dubai’ye yolunuz düşerse, 'Beni WhatsApp’tan ara' demeden önce bir kez daha düşünün… Ya da en iyisi, Zoom linkinizi önceden hazırlayın!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
michael.elende

Aman aman. Reis duymuş mudur acaba

Teke tek

Beğenmiyorsanız yallah Hollanda'ya, Amsterdam'a, işte İsviçre'e orada. Habibiiii, get the fuck out of Dubai :)) Lan bu genel kültürle şu akitrollerinden olac... Devamını Gör