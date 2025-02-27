Turistler Şaşkın: Dubai'de WhatsApp ve FaceTime Neden Yasak?
Turistler Şaşkın: Dubai'de WhatsApp ve FaceTime Neden Yasak?
Bir yere seyahat ettiğimizde, uzaktaki sevdiklerimizi aramak için genellikle WhatsApp veya FaceTime kullanırız. Ancak Dubai’ye gidenler, bu uygulamaların sesli ve görüntülü aramalarının çalışmadığını fark edince büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Üstelik ne mobil veri ne de Wi-Fi bu durumu değiştirebiliyor. Peki ama neden?
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TikTok kullanıcısı @eljthetravelpa yani gerçek adıyla Emma, Dubai’de WhatsApp ve FaceTime kullanamayınca yaşadığı şaşkınlığı takipçileriyle paylaştı.
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Fakat asıl ilginç olan, videoya gelen yorumlardı.
Sahiden WhatsApp ve FaceTime neden yasak?
Etisalat ve du, ücretsiz arama uygulamalarının kendi ücretli servislerine zarar vereceğini düşünüyor.
Bu da devletin iletişim üzerinde herhangi bir kontrol sahibi olmasını zorlaştırıyor.
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Peki çözüm yok mu? Dubai’deyken görüntülü konuşma yapabilmenin birkaç yolu var ancak çoğu zahmetli ya da ücretli.
Bunun dışında BOTIM ve HiU Messenger gibi yerel uygulamalar da kullanılabiliyor ancak bunlar da ücretli...
Yani kimse VPN kullandığınız için sizi durdurmayabilir ama yine de ufak da olsa bir risk var.
Emma’nın videosu, birçok kişinin daha önce aynı deneyimi yaşadığını gösterdi.
Görünen o ki Dubai’ye tatile gidenlerin yaşadığı bu küçük şok, orada yaşayanlar için oldukça alışılmış bir durum.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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Aman aman. Reis duymuş mudur acaba
Beğenmiyorsanız yallah Hollanda'ya, Amsterdam'a, işte İsviçre'e orada. Habibiiii, get the fuck out of Dubai :)) Lan bu genel kültürle şu akitrollerinden olac... Devamını Gör