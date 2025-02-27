Turistler Şaşkın: Dubai'de WhatsApp ve FaceTime Neden Yasak?

Bazı kişiler için VPN kullanmak da bir çözüm gibi görünebilir. Teknik olarak VPN ile WhatsApp ve FaceTime aramalarını açmak mümkün olsa da bu konu Dubai’de yasal açıdan gri bir bölgede yer alıyor. Hükümet, VPN kullanımını tamamen yasaklamamış olsa da 'yasadışı faaliyetler' için kullanıldığında ceza uygulanabileceğini belirtiyor.