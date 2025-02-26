Beşiktaşlı Bir Babanın Kızlarına Verdiği İsim Sosyal Medyada Gündem Oldu!
Beşiktaşlı Bir Babanın Kızlarına Verdiği İsim Sosyal Medyada Gündem Oldu!
Üç kızına da “B.J.K” harfleriyle başlayan isimler koyan baba, Beşiktaşlıların dikkatini çekti. Buğlem Jade, Bilge Jülide ve Betül Jale isimleriyle Beşiktaş’a olan sevgisini ölümsüzleştirdi. Futbol sevgisinin sınırlarını zorlayan bu olay, kısa sürede viral hale geldi. Gelin kimler ne demiş beraber bakalım!
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Üç kızının ismini de Beşiktaş Jimnastik Kulubü'nün kısaltmasına uygun olarak veren baba, sosyal medyada kısa sürede konuşulmaya başlandı.
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Kimileri "Helal olsun" derken kimileri de tiye almaktan kendini tutamadı! Gelin kimler ne demiş, beraber bi' göz atalım!
Biz de aynısını düşündük! 😂
Adam resmen hayalini gerçekleştirmiş! Ne var bunda? 😂
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Kimileri de şiddetle karşı çıktı tabii ki...
Futbol camiasının fanatikliği şaka mıdır? 😂
Yok artık!
Olabilir ya...
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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