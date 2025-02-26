Beşiktaşlı Bir Babanın Kızlarına Verdiği İsim Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Üç kızına da “B.J.K” harfleriyle başlayan isimler koyan baba, Beşiktaşlıların dikkatini çekti. Buğlem Jade, Bilge Jülide ve Betül Jale isimleriyle Beşiktaş’a olan sevgisini ölümsüzleştirdi. Futbol sevgisinin sınırlarını zorlayan bu olay, kısa sürede viral hale geldi. Gelin kimler ne demiş beraber bakalım!