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Galatasaray’ın Efsanesi Drogba’dan Mourinho’ya "Babam" Sözüyle Destek: Sarı Kırmızılı Taraftar Yorum Yağdırdı

Galatasaray’ın Efsanesi Drogba’dan Mourinho’ya "Babam" Sözüyle Destek: Sarı Kırmızılı Taraftar Yorum Yağdırdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.02.2025 - 17:59

Süper Lig’in 25. Haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe’yi ağırladı. 24 Şubat Pazartesi günü oynanan maçın 0-0 bitmesi hayal kırıklığı yaratırken yabancı hakem ise oldukça konuşulmuştu. Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho’nun maç sonrası açıklamaları ise takımların performansını unutturmuştu. 

Mourinho’nun Okan Buruk’a işaret ederek  'Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu' sözlerinin ardından Galatasaray, teknik adamı 'Irkçılık' yaptığı iddiasıyla UEFA ve FIFA'ya şikayet edeceğini bildirmişti. 

Irkçılık tartışmaları devam ederken Galatasaray’ın efsanevi futbolcusu Didier Drogba da katıldı. Mourinho’yu “Babam nasıl ırkçı olabilir” sözleriyle savunan Drogba, sarı kırmızılı taraftarları üzdü… Sarı-kırmızılılardan Drogba yorumları peş peşe geldi.

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Kıtalararası Derbi, yani Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması 24 Şubat Pazar günü gerçekleşti.

Kıtalararası Derbi, yani Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması 24 Şubat Pazar günü gerçekleşti.

Derbi gününü düşünen taraftarların haftalar öncesinden heyecanı başlamıştı zaten. Her iki takımın taraftarı derbi gününü iple çekerken, maçta takımların performansı beklentiyi karşılamadı. Galatasaray’ın evinden gol sesleri gelmedi. 0-0’lık maçla ligde puanı 64 olan sarı-kırmızı takım, sarı-lacivert ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu.

Maçta yabancı hakem tartışmaları sürerken Fenerbahçeli teknik adam Jose Mourinho’nun maç sonrası açıklamaları tepki çekmişti.

Maçta yabancı hakem tartışmaları sürerken Fenerbahçeli teknik adam Jose Mourinho’nun maç sonrası açıklamaları tepki çekmişti.

Mourinho, basın toplantısında Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’u üstü kapalı eleştirerek  Jose Mourinho'nun sarı - kırmızılı yedek kulübesine yönelik, 'Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu' demişti. 

Galatasaray ise bu sözlerin ardından sarı-lacivertli teknik adamı 'Irkçılık' yaptığı iddiasıyla UEFA ve FIFA'ya şikayet edeceğini açıklamıştı.

Irkçılık tartışmaları sürerken, Galatasaray'ın efsanevi futbolcusu Didier Drogba'dan eski hocası Mourinho'ya destek geldi.

Irkçılık tartışmaları sürerken, Galatasaray'ın efsanevi futbolcusu Didier Drogba'dan eski hocası Mourinho'ya destek geldi.

Drogba'nın X hesabından yaptığı açıklama şöyle: 👇

"Babam nasıl ırkçı olabilir?"

"Babam nasıl ırkçı olabilir?"

'Benim sarı kırmızılı formayı gururla giydiğimi ve Türkiye'nin en büyük (ya da en çok madalya alan) kulübüne olan sevgimi herkes bilir

Hepimiz futbolun ne büyük bir tutku olduğunu ve rekabetin zaman zaman nasıl alevlendiğini biliyoruz. Ben de bunu yaşama şansına sahip oldum.

Jose Mourinho hakkında yapılan yorumları görüyorum. Size içtenlikle söylüyorum, Jose'yi uzun yıllardır tanıyorum ve onun asla ırkçı biri olmadığını biliyorum. Geçmişi ve bugünü bunun en büyük kanıtı.

Biz maçlarımıza odaklanalım, aslanlarımızı destekleyelim ve ligi kazanarak 5. yıldızımızı almaya uğraşalım!

'Babam' nasıl ırkçı olabilir ki.Hadi ama arkadaşlar.'

Galatasaray tarafından Drogba'nın paylaşımına yorum yağdı.

Galatasaray tarafından Drogba'nın paylaşımına yorum yağdı.

2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen ve taraftarın gönlünde taht kuran Drogba, elbette sarı-kırmızılı taraftarı epey üzdü.

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Hadi gelin hep birlikte Galatasaray taraftarından Drogba'ya gelen o yorumlara bakalım 👇

Hadi gelin hep birlikte Galatasaray taraftarından Drogba'ya gelen o yorumlara bakalım 👇
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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