Galatasaray’ın Efsanesi Drogba’dan Mourinho’ya "Babam" Sözüyle Destek: Sarı Kırmızılı Taraftar Yorum Yağdırdı
Süper Lig’in 25. Haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe’yi ağırladı. 24 Şubat Pazartesi günü oynanan maçın 0-0 bitmesi hayal kırıklığı yaratırken yabancı hakem ise oldukça konuşulmuştu. Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho’nun maç sonrası açıklamaları ise takımların performansını unutturmuştu.
Mourinho’nun Okan Buruk’a işaret ederek 'Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu' sözlerinin ardından Galatasaray, teknik adamı 'Irkçılık' yaptığı iddiasıyla UEFA ve FIFA'ya şikayet edeceğini bildirmişti.
Irkçılık tartışmaları devam ederken Galatasaray’ın efsanevi futbolcusu Didier Drogba da katıldı. Mourinho’yu “Babam nasıl ırkçı olabilir” sözleriyle savunan Drogba, sarı kırmızılı taraftarları üzdü… Sarı-kırmızılılardan Drogba yorumları peş peşe geldi.
Kıtalararası Derbi, yani Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması 24 Şubat Pazar günü gerçekleşti.
Maçta yabancı hakem tartışmaları sürerken Fenerbahçeli teknik adam Jose Mourinho’nun maç sonrası açıklamaları tepki çekmişti.
Irkçılık tartışmaları sürerken, Galatasaray'ın efsanevi futbolcusu Didier Drogba'dan eski hocası Mourinho'ya destek geldi.
"Babam nasıl ırkçı olabilir?"
Galatasaray tarafından Drogba'nın paylaşımına yorum yağdı.
Hadi gelin hep birlikte Galatasaray taraftarından Drogba'ya gelen o yorumlara bakalım 👇
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