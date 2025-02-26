Galatasaray’ın Efsanesi Drogba’dan Mourinho’ya "Babam" Sözüyle Destek: Sarı Kırmızılı Taraftar Yorum Yağdırdı

'Benim sarı kırmızılı formayı gururla giydiğimi ve Türkiye'nin en büyük (ya da en çok madalya alan) kulübüne olan sevgimi herkes bilir

Hepimiz futbolun ne büyük bir tutku olduğunu ve rekabetin zaman zaman nasıl alevlendiğini biliyoruz. Ben de bunu yaşama şansına sahip oldum.

Jose Mourinho hakkında yapılan yorumları görüyorum. Size içtenlikle söylüyorum, Jose'yi uzun yıllardır tanıyorum ve onun asla ırkçı biri olmadığını biliyorum. Geçmişi ve bugünü bunun en büyük kanıtı.

Biz maçlarımıza odaklanalım, aslanlarımızı destekleyelim ve ligi kazanarak 5. yıldızımızı almaya uğraşalım!

'Babam' nasıl ırkçı olabilir ki.Hadi ama arkadaşlar.'