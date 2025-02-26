Yabancı Hakem Kararı Canlı Yayında "Eyyam" Gerilimi Çıkardı
Yabancı Hakem Kararı Canlı Yayında "Eyyam" Gerilimi Çıkardı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Slavko Vincic'in düdük çalması, futbol gündeminin hala en çok konuşulan maddesi. Futbolseverler arasında farklı görüşler öne çıkıyor; bazı yorumcular, kalan maçların yabancı hakemler tarafından yönetilmesi gerektiğini savunurken, bazıları ise yerli hakemlere olan güveni vurguluyor. Bu tartışmanın en son örneği, HT Spor ekranlarında yaşandı.
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HT Spor Gündem programında sunucu Ahmet Selim Kul ile konuk Cem Dizdar tartıştı
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Kul'un "Türk hakemler anlık duruma göre karar veriyor. Bunu Avrupa'da görmüyoruz" yorumuna Dizdar karşı çıktı
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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