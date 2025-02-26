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Yabancı Hakem Kararı Canlı Yayında "Eyyam" Gerilimi Çıkardı

Yabancı Hakem Kararı Canlı Yayında "Eyyam" Gerilimi Çıkardı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
26.02.2025 - 14:28

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Slavko Vincic'in düdük çalması, futbol gündeminin hala en çok konuşulan maddesi. Futbolseverler arasında farklı görüşler öne çıkıyor; bazı yorumcular, kalan maçların yabancı hakemler tarafından yönetilmesi gerektiğini savunurken, bazıları ise yerli hakemlere olan güveni vurguluyor. Bu tartışmanın en son örneği, HT Spor ekranlarında yaşandı.

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HT Spor Gündem programında sunucu Ahmet Selim Kul ile konuk Cem Dizdar tartıştı

HT Spor Gündem programında sunucu Ahmet Selim Kul ile konuk Cem Dizdar tartıştı

İkilinin ortak noktada buluşamadığı konu gazetede yer alan haber başlığı ve yerli hakemlerdi.

Kul'un "Türk hakemler anlık duruma göre karar veriyor. Bunu Avrupa'da görmüyoruz" yorumuna Dizdar karşı çıktı

Kul'un "Türk hakemler anlık duruma göre karar veriyor. Bunu Avrupa'da görmüyoruz" yorumuna Dizdar karşı çıktı

Dizdar,  'O zaman neden elit olmayan yabancı hakem istemiyorsun?' dedi.

İşte o anlar 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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