Yabancı Hakem Kararı Canlı Yayında "Eyyam" Gerilimi Çıkardı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Slavko Vincic'in düdük çalması, futbol gündeminin hala en çok konuşulan maddesi. Futbolseverler arasında farklı görüşler öne çıkıyor; bazı yorumcular, kalan maçların yabancı hakemler tarafından yönetilmesi gerektiğini savunurken, bazıları ise yerli hakemlere olan güveni vurguluyor. Bu tartışmanın en son örneği, HT Spor ekranlarında yaşandı.