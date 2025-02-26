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Fenerbahçe'nin Gündemindeki Milli Voleybolcu Zehra Güneş Vakıfbank'ta Kaldı!

Fenerbahçe'nin Gündemindeki Milli Voleybolcu Zehra Güneş Vakıfbank'ta Kaldı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
26.02.2025 - 12:03

Sultanlar Ligi’nin güçlü ekiplerinden VakıfBank, yıldız oyuncusu Zehra Güneş’i kadrosunda tutmayı başardı. Son günlerde Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer aldığı konuşulan 25 yaşındaki milli orta oyuncu, sarı-siyahlı ekiple yola devam etme kararı aldı.

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Takımdan ayrılacağı iddiası çok konuşulmuştu

Takımdan ayrılacağı iddiası çok konuşulmuştu

Vakıfbank'ın altyapısından yetişen Zehra Güneş'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı ve başta Fenerbahçe ile İtalyan kulüpleri olmak üzere birçok ekibin kendisini kadrosuna katmak istediği öne sürülmüştü.

İstediği ücret de ortaya çıkmıştı

İstediği ücret de ortaya çıkmıştı

Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe'nin Hande Baladın ile anlaşmasının ardından, Zehra Güneş’in durumunu da dikkatle izlediğini duyurmuştu. Sabuncuoğlu, milli oyuncunun yıllık 45 milyon TL talep ettiğini belirtmiş, ancak sarı-lacivertlilerin henüz resmi bir teklif sunmadığını da eklemişti.

Sözleşmesi uzatıldı

Sözleşmesi uzatıldı

Vakıfbank, 14 yıldır takımda yer alan oyuncusunun sözleşmesinin yenilendiğini açıkladı:

'2011 yılından bu yana VakıfBank’ı daima zirveye taşımak için emek veren, başarılarımızda büyük payı olan ve bu sezon kaptanlık görevini üstlenerek ailemize güç katan Zehra Güneş ile sözleşmemiz yenilenmiştir. Birlikte nice başarılara kaptan!'

Vakıfbank'ın sosyal medya paylaşımı 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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