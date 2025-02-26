Fenerbahçe'nin Gündemindeki Milli Voleybolcu Zehra Güneş Vakıfbank'ta Kaldı!

Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe'nin Hande Baladın ile anlaşmasının ardından, Zehra Güneş’in durumunu da dikkatle izlediğini duyurmuştu. Sabuncuoğlu, milli oyuncunun yıllık 45 milyon TL talep ettiğini belirtmiş, ancak sarı-lacivertlilerin henüz resmi bir teklif sunmadığını da eklemişti.