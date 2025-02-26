Fenerbahçe'nin Gündemindeki Milli Voleybolcu Zehra Güneş Vakıfbank'ta Kaldı!
Fenerbahçe'nin Gündemindeki Milli Voleybolcu Zehra Güneş Vakıfbank'ta Kaldı!
Sultanlar Ligi’nin güçlü ekiplerinden VakıfBank, yıldız oyuncusu Zehra Güneş’i kadrosunda tutmayı başardı. Son günlerde Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer aldığı konuşulan 25 yaşındaki milli orta oyuncu, sarı-siyahlı ekiple yola devam etme kararı aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Takımdan ayrılacağı iddiası çok konuşulmuştu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstediği ücret de ortaya çıkmıştı
Sözleşmesi uzatıldı
Vakıfbank'ın sosyal medya paylaşımı 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın