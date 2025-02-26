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Sos Seçmenin Zorluğundan Kar Rüyasının Bitmesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Sos Seçmenin Zorluğundan Kar Rüyasının Bitmesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.02.2025 - 18:23

Twitter'da yapılan komik paylaşımlar Instagram'dan TikTok'a tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Çarşamba günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım en çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 😇

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Başlayalım!

Devam edelim.

Devam edelim.
twitter.com

Verememiş...

Verememiş...
twitter.com

Çağlar Ertuğrul sonunda mavi tikine ulaşmış.

Çağlar Ertuğrul sonunda mavi tikine ulaşmış.
twitter.com

Ayrı bir odak problemi

Ayrı bir odak problemi
twitter.com
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Şöyle bir şey oldu.

Şöyle bir şey oldu.
twitter.com

Böyle bir tespit geldi.

Böyle bir tespit geldi.
twitter.com

Neden 400?

Neden 400?
twitter.com

İlginç...

İlginç...
twitter.com

Zor seçim.

Zor seçim.
twitter.com
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👇
twitter.com

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👇
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Yarın görüşmek üzere 👋

Yarın görüşmek üzere 👋
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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