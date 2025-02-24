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Türk İnternet Tarihine Damga Vuran Ekran Görüntülerini Paylaşarak Güldüren Kişiler

Türk İnternet Tarihine Damga Vuran Ekran Görüntülerini Paylaşarak Güldüren Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.02.2025 - 11:46

Kısaca 'meme' de denen internet üzerinde viral olmuş, üzerine pek çok şaka dönmüş materyal var. Bu zaman bir video kesiti, bir caps bazen de bir paylaşım veya post olabiliyor. Bir de paylaşa paylaşa rengi solsa da her seferinde güldüren ekran görüntüleri var...

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Bir akıma dönüşen paylaşım şuradan çıktı.

Bir akıma dönüşen paylaşım şuradan çıktı.
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Sonra gerisi de geldi.

Sonra gerisi de geldi.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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