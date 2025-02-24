Türk İnternet Tarihine Damga Vuran Ekran Görüntülerini Paylaşarak Güldüren Kişiler
Türk İnternet Tarihine Damga Vuran Ekran Görüntülerini Paylaşarak Güldüren Kişiler
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Bir akıma dönüşen paylaşım şuradan çıktı.
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Sonra gerisi de geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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