Bir Zamanlar Ortaya "Sıkılan" Şehir Efsanelerini Hatırlatarak Güldüren Kişiler

Bir nesil için bilgiye ulaşmak oldukça meşakatliydi. Ancak insanoğlunun bilgiye olan açlığı daim olduğu için türlü şehir efsanelerine inanırdı. Tabii bilgi açlığını da okullardaki belli başlı tipler giderirdi ve bu bilgilerin %99'u amiyane tabiriyle kolpaydı. Twitter'da başlayan akım da 'herkes aynı şeye mi inanıyormuş?' diye şaşırtırken o günlere götürdü.