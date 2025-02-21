Bir Zamanlar Ortaya "Sıkılan" Şehir Efsanelerini Hatırlatarak Güldüren Kişiler
Bir Zamanlar Ortaya "Sıkılan" Şehir Efsanelerini Hatırlatarak Güldüren Kişiler
Bir nesil için bilgiye ulaşmak oldukça meşakatliydi. Ancak insanoğlunun bilgiye olan açlığı daim olduğu için türlü şehir efsanelerine inanırdı. Tabii bilgi açlığını da okullardaki belli başlı tipler giderirdi ve bu bilgilerin %99'u amiyane tabiriyle kolpaydı. Twitter'da başlayan akım da 'herkes aynı şeye mi inanıyormuş?' diye şaşırtırken o günlere götürdü.
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Şehir efsaneleri hayatımızın olmazsa olmazı. Günümüzde halen daha popüler şehir efsaneleri olsa da elimizin altındaki aletler sağolsun gerçek bilgiyi bulmak isteyenler bulabiliyor.
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Tabii futbolcu Ozan Tufan'ın ikonik gençlik fotoğrafının temsili olarak kullanılmasıyla başladı bu akım.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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