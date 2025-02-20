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Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.02.2025 - 16:18

Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 😎

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Ha gayret!

Ha gayret!
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Doğaldır.

Doğaldır.
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Feci ego yapar yalnız.

Feci ego yapar yalnız.
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Foto çok 2006 yalnız.

Foto çok 2006 yalnız.
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Büşra az sakin...

Büşra az sakin...
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Tutkunun işaretidir.

Tutkunun işaretidir.
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Üsttekiyle tanışın.

Üsttekiyle tanışın.
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Kendi göbeğini kendi kesemeyenler

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Bilgiden zarar gelmez.

Bilgiden zarar gelmez.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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