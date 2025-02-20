Hafif Utanmalı Cilveleşmeli Aşk İsteyen Kullanıcıya İlişki Tarifi Vererek Güldüren Kişiler

Ghosting, gaslighting gibi ilişkilere dahil birçok kavram hayatımıza girdi. İlişkilerin bir kısmı çok sert yaşanırken diğerleri de adeta satranç şampiyonası gibi akıl oyunlarının esiri oldu. Ancak halen daha eski nesil, dümdüz aşkları da özlemeyen yok değil. Bir X kullanıcısı da manifest olsun diye bir aşk tanımında bulundu. Timeline yıkıldı.