Hafif Utanmalı Cilveleşmeli Aşk İsteyen Kullanıcıya İlişki Tarifi Vererek Güldüren Kişiler
Hafif Utanmalı Cilveleşmeli Aşk İsteyen Kullanıcıya İlişki Tarifi Vererek Güldüren Kişiler
Ghosting, gaslighting gibi ilişkilere dahil birçok kavram hayatımıza girdi. İlişkilerin bir kısmı çok sert yaşanırken diğerleri de adeta satranç şampiyonası gibi akıl oyunlarının esiri oldu. Ancak halen daha eski nesil, dümdüz aşkları da özlemeyen yok değil. Bir X kullanıcısı da manifest olsun diye bir aşk tanımında bulundu. Timeline yıkıldı.
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Paylaşımı görelim...
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Ağırı nasıl olacaktı acaba?
Araba mı aldın sattın?
Dümdüz ilişki derken bunu kastetmedik.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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